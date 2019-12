Die Konzert- und Gastspieldirektionen (KGD) haben sich bis zu 99 Prozent um nichtöffentliche Veranstaltungen gekümmert. Nur etwa ein Prozent waren öffentliche Events, also echte Konzerte mit Kartenverkauf. Aufgrund der vielen Ehrentage in der DDR gab es aber immer etwas zu feiern. Sei es Feiertage für verschiedene Berufsgruppen, für die NVA, der 1. Mai, Betriebsfeste, Geburtstage kommunistischer Helden, Jahrestage. "Ständig hat irgendjemand irgendwas gefeiert", erzählt Peter Chalupsky, Chef der Leipziger Konzert- und Gastspieldirektion ab 1982.

Peter Chalupsky, Chef der Leipziger Konzert- und Gastspieldirektion ab 1982. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Betriebsfeier hier, ein Dorffest dort - und alles lief über die KGD. "Wenn man ein ehrlicher Mensch war, ging das in der DDR nur mit der KGD. Sie hatte das staatliche Vermittlungsmonopol und wickelte grundsätzlich alle Verträge, Aufträge und Auftritte ab", so Chalupsky weiter. Wirtschaftlich gesehen waren die KGDs bei den Räten der Bezirke angesiedelt und hatten nicht einmal ein eigenes Konto. Die Vermittlungsprovisionen von Künstlern gingen direkt zur Abteilung Kultur beim Rat des Bezirkes. Gängig waren fünf bis 20 Prozent Provision von der Honorarsumme, was sich im Laufe eines Jahres summierte. So hatte die KGD Leipzig 1989 insgesamt 20 Millionen DDR-Mark erwirtschaftet.