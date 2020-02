26. Februar 2020: Internationaler "Erzähle-ein-Märchen-Tag" Märchenfilme mit sozialistischem Alltag: "Spuk unterm Riesenrad"

Heute wird der internationale "Erzähle-ein-Märchen-Tag" begangen, an dem man sich gegenseitig Märchen erzählen soll. Anlass für uns, einmal auf einen besonderen Märchenfilm in der DDR zu schauen. Es war 1979, als mit "Spuk unterm Riesenrad" wieder Leben in den DEFA-Märchenfilm kam: Klassische Figuren trafen auf den Sozialismus. Unterwegs in Berlin und bis in den Harz erleben sie viele Abenteuer. Ausgedacht hatte sich die Geschichten der Schriftsteller und Drehbuchautor Claus Ulrich Wiesner.