Wer heute Mitte vierzig ist, erinnert sich meist gern an seine Kindheit in der DDR. Das sich das private Glück in einer Diktatur abspielte spielt in der privaten Erinnerung nur selten eine Rolle.

Wer heute Mitte vierzig ist, erinnert sich meist gern an seine Kindheit in der DDR. Das sich das private Glück in einer Diktatur abspielte spielt in der privaten Erinnerung nur selten eine Rolle.

Wer heute Mitte vierzig ist, erinnert sich meist gern an seine Kindheit in der DDR. Das sich das private Glück in einer Diktatur abspielte spielt in der privaten Erinnerung nur selten eine Rolle. Bildrechte: IMAGO

Dr. Stefan Wolle: Die DDR wird mit jedem Jahr schöner, je länger sie zurückliegt. Das liegt nicht an der DDR als solcher, sondern die DDR-Erinnerung ist durch manche Enttäuschung geprägt, die danach kam, speziell in den frühen 90er-Jahren: die große Arbeitslosigkeit, die Abwanderung in den Westen. Viele Menschen empfanden das damals als Einmarsch des Westens in die Ex-DDR. Da kamen neue Chefs und sagten den Leuten erstmal, wie sie arbeiten müssen. Das kam nicht gut an. Und je schlechter die eigenen Erfahrungen in dieser Zeit waren, desto schöner wurde die "gute alte DDR", wo es so etwas nicht gab, wo die Menschen alle doch noch so freundlich zueinander gewesen seien.