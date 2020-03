Die Idee einer Treuhandgesellschaft brachte im Februar 1990 "Demokratie jetzt" am Runden Tisch ein. Am 1. März 1990 wird die "Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums" noch unter der Regierung Hans Modrow gegründet. Ziel: Mit so einer Treuhandgesellschaft sollte das bisherige Staatseigentum in Privateigentum umgewandelt werden und es sollten die Anteilsrechte der DDR-Bürger gewahrt werden.