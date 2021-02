Der gebürtige Schweriner und Wahl-Leipziger Udo Gurgel besucht auch heute noch gern eines seiner Meisterwerke, die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg. Sie gilt immer noch als die schwierigste Bahn der Welt. Ebenso schwierig war auch der Weg zum Bau, denn man musste in der DDR bei der Konstruktion der neuen Kunsteisbahnen ganz von vorne anfangen.

1966 hatte Gurgel sein Ingenieursstudium in Weimar abgeschlossen und sich die ersten Sporen als Konstrukteur verdient, als er in das Geschäft um Kunsteis und Rekorde einstieg. Auf Vorlagen oder fertige Lösungen konnten die Bob-Bahnbauer der ersten Stunde am Wissenschaftlich-Technischen Zentrum für Sportbauten in Leipzig damals nicht zurückgreifen. Bis dato hatte es nur Natureisbahnen gegeben, die erst Ende der 1960er-Jahre durch das Kunsteis abgelöst wurden. Die Bundesrepublik betrieb damals schon eine Kunsteisbahn in Königssee. So eine wollte die DDR auch. Doch ein Spionageversuch im Westen brachte keine verwertbaren Ergebnisse. Die jungen Ingenieure um Udo Gurgel mussten also ganz neue Wege gehen:

Der deutsche Architekt und Kunsteisbahn-Bauer Udo Gurgel Bildrechte: dpa Deshalb mussten wir auch das Fahrrad neu erfinden. Wir waren alles junge Ingenieure, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns was ausgedacht. Ich hatte die Uni gerade zwei Jahre hinter mir, als ich damit anfing, mich damit zu befassen, das ging. Udo Gurgel

Bobbahn Oberhof: Die zweite Kunsteisbahn der Welt

Die erste Kunsteisbahn der DDR - und überhaupt die zweite der Welt - sollte in Oberhof im Thüringer Wald entstehen. Für die Berechnungen nutzen die Ingenieure erstmals einen Großrechner in Dresden. 1968 wurde schließlich mit dem Bau begonnen. Zwei Jahre später konnte die weltweit erste am Computer entworfene Rennrodelbahn in Oberhof eingeweiht werden. Die Feuertaufe für die Ingenieure war bestanden.

Kunsteisbahn Altenberg: Das Geheimprojekt

Der Bob- und Rodelsport in der DDR entwickelte sich zusehends und gewann auch international an Bedeutung. So kam 1980 der nächste Auftrag für den Bobbahn-Pionier Gurgel. Um international den Anschluss nicht zu verlieren, wollte die SED-Führung in Altenberg eine neue Kunsteisbahn bauen. Denn die bereits vorhandene Bahn in Oberhof konnte auf Weltniveau nicht mithalten. Der Bau in Altenberg begann im Frühjahr 1983. Das geheime Bauprojekt in Altenberg. Erst nach Fertigstellung der Bahn bekam Gurgel Fotos vom Bau. Bildrechte: MDR/Christa Bessler

Die Arbeiten fanden unter größter Geheimhaltung statt, so wollte es das Ministerium für Staatssicherheit. Schließlich sollte der Westen nicht erfahren, dass sich die DDR noch eine zweite Bob- und Rodelbahn leistete. Nicht mal dem Konstrukteur Gurgel war es gestattet, Fotos vom Bau zu machen.

Es war in der Region bekannt. Jeder wusste, es wird etwas hier gebaut. Aber was und wie, das war unklar. Udo Gurgel

Nach Fertigstellung der Spritzbetonschicht musste der Beton noch drei Wochen lang permanent feucht gehalten werden, damit keine Risse auftraten. Bildrechte: MDR/Christa Bessler

Die große Ernüchterung

In Rekordzeit war die Bahn fertig - so dachte man zumindest:

Die ganze Bahn ist letztendlich in einer Zeit von zwei Jahren fertiggestellt worden. Doch es gab Schwierigkeiten beim Befahren einzelner Kurven. Das Kuriose war jedoch, dass sämtliche Koryphäen im Rodel- und Bobsport, Olympiasieger und Weltmeister, die Bahn abgegangen sind, bevor sie betoniert wurde. Und sie wurden gefragt, ob die Bahn für sie befahrbar aussieht. Udo Gurgel

Allerdings fand die Meinung und Expertise der Sportler wenig Gehör, wie sich der ehemalige Bob Olympiasieger Wolfgang Hoppe erinnert:

Als wir das Hochsicherheitsgebiet und die ersten Kurvensegmente anschauen konnten, kamen schon die ersten Bedenken. Wir haben versucht, den Konstrukteuren zu vermitteln, dass die Kurven so nicht funktionieren können. Wolfgang Hoppe Bob-Olympiasieger