Die Wachsfigur von Walter Ulbricht, im Hintergrund die Figur von Konrad Adenauer Bildrechte: dpa

1960 ist das 16. Jahr nach Kriegsende. Die Spaltung Deutschlands ist deutlich spürbar. Die beiden Regierungschefs sprechen nicht miteinander. Walter Ulbricht schickt daher am 23. Januar 1960 einen ausreichend frankierten Brief an Konrad Adenauer - wobei weder Anrede noch Grußformel im Brief zu finden sind.

Ulbricht ist nicht überzeugt von Adenauers Politik

Der sich abzeichnende Umschwung vom Kalten Krieg zur friedlichen Koexistenz, so schreibt Ulbricht, würde ihn veranlassen, einen Brief an Adenauer zu schreiben. Er, Ulbricht, sei überhaupt nicht überzeugt von Adenauers Politik. "Seitdem die führenden politischen Kräfte Westdeutschlands unter Ihrer Führung die Separatwährung schufen, den Westzonenstaat gründeten und zur Aufrüstung übergingen, ziehen sich die Wolken eines nationalen Unglücks über Deutschland zusammen." Er, Ulbricht, habe schon 1950 die Bildung eines gesamtdeutschen Rates und die Vorbereitung eines Friedensvertrags vorgeschlagen, da es keinen anderen Weg zur Wiedervereinigung gebe. Allerdings hätte Adenauer die freien und demokratischen Wahlen abgelehnt, da er wohl glaubte, die Annexion der DDR erzwingen zu können, schreibt Ulbricht weiter.

Auf unsere Vorschläge zur friedlichen Lösung der deutschen Frage haben Sie mit einem Staatsstreich geantwortet, indem Sie eigenmächtig die Pariser Verträge unterzeichneten, Westdeutschland der NATO angliederten und dadurch Deutschland zerrissen haben. Walter Ulbricht Brief an Konrad Adenauer

Bundeskanzler Konrad Adenauer Bildrechte: imago images/United Archives Int

Adenauer will Ulbrichts Brief nicht lesen

Konrad Adenauer lässt den Brief ungeöffnet zurückgehen. Es betrachtet schon die Tatsache des Schreibens als Provokation. Daher präsentiert Ulbricht den Inhalt auf einer Pressekonferenz. Die Tageszeitungen in Ost und West drucken ihn ab. Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der KPD, Max Reimann, erklärte über den Deutschen Freiheitssender 904 zum Brief Walter Ulbrichts an Adenauer, das Schreiben zeuge "von der großen nationalen Verantwortung eines deutschen Politikers, der als Sohn der deutschen Arbeiterklasse immer seine ganze Kraft in den Dienst der Sache des Friedens, der Demokratie und des gesellschaftlichen Fortschritts stellt". Denn Ulbricht bietet eine Volksabstimmung in beiden Teilen Deutschlands an: über Abrüstung, über einen Friedensvertrag und über eine Konföderation zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen wird in Westdeutschland eine Debatte über einen notwendigen Dialog mit der DDR gestartet.

Rüstungswettlauf mitten im Kalten Krieg