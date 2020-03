Die ersten Urlauber kamen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Eisenbahnschienen waren 1883 bis in den Nachbarort Kippsdorf gelegt worden - dort enden sie noch heute. Die Bahn brachte Wanderer und Wintersportler, die das gesunde Klima auf immerhin 761 Höhenmetern schätzten. In den 1920ern wurde das Skifahren populär, zumindest bei den Bewohnern von Dresden. Von dort kamen an einem Wochenende, so wurde damals gezählt, in nur zwei Stunden 11.000 Menschen mit dem Zug aus Dresden in Kippsdorf an. Manche blieben dort, andere fuhren mit Kutschen weiter ins schicke Bärenfels, und die Sportler und Naturfreunde liefen nach Schellerhau. Noch heute erkennt man anhand der Architektur, wer wo urlaubte.

Ohne Heizung, ohne Wasser, nur mit Waschschüssel

Unberührte Winterlandschaft im Urlaubsort Schellerhau im Osterzgebirge. Bildrechte: Reimar Gelke Die Schellerhauer waren Bauern, die den kargen Böden und dem Wald ihren Lebensunterhalt mühsam abtrotzen mussten. Als nun die Wanderer vor der Tür standen und eine Bleibe suchten, entstand daraus ein willkommenes Zubrot. Rainer Kunze, heute 82 Jahre alt, weiß, dass schon seine Großeltern Gäste beherbergten. "Auch meine Eltern haben schon vor der DDR-Zeit vermietet - aber nur im Sommer, ohne Heizung und ohne Wasser, und es gab nur eine Waschschüssel. Aber die Leute waren zufrieden und kamen wieder." Erst zu DDR-Zeiten beherbergte die Familie auch Wintersportler. "Die kamen Samstag zu Sonntag und hatten alles mit, was sie brauchten. Sie zahlten zwei Mark und waren in die Familie eingegliedert, saßen mit in der Stube und lagen auf dem Sofa. Wir haben uns gefreut, es waren eben ein paar Mark!"

FDGB: "Casino" als zentrales Haus für alle Mitglieder