In der DDR lebte am Ende jeder dritte Einwohner in einer Plattenbauwohnung - viele von ihnen in einer Wohnung der Wohnbauserie 70, kurz WBS 70 genannt. Dieser Plattenbautyp ist eine typische DDR-Entwicklung, bei der aus wenig viel gemacht wurde. Für das ambitionierte Wohnungsbauprogramm, dessen Start die Staats- und Parteiführung für 1972 plante, waren die bisherigen Plattenkonstruktionen und ihre Fertigung noch immer zu teuer. Also lautete der Auftrag, die Platte weiter zu standardisieren. Die Architekten und Stadtplaner Wilfried Stallknecht und Achim Felz entwickelten daraufhin die sogenannte "Einheitsplatte". Bis zur Baureife wurde der neue Typ zuerst im Wohnungsbaukombinat Neubrandenburg gebracht. Dort zogen vor 45 Jahren, im Frühjahr 1973, die ersten Mieter ein.