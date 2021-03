Deutschland ist seit Jahren ein geteiltes Land. Der Kalte Krieg hat die Menschen in Ost und West einander entfremdet. Doch die Bundesrepublik hat einen neuen Kanzler. Willy Brandt will gemeinsam mit dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph die deutsch-deutsche Eiszeit beenden. Denn Staats- und Parteichef Walter Ulbricht strebt einen vorsichtigen Dialog mit der Bundesrepublik an. Honecker als Hardliner ist dagegen und weiß die sowjetische Führung auf seiner Seite. Breschnew fürchtet seit der Niederschlagung des Prager Frühlings zwei Jahre zuvor, dass die deutsch-deutsche Entspannungspolitik auch die DDR destabilisieren könnte. So ist der Weg ist mühsam. Bis zum Erfurter Treffen stolpern beide Seiten über etliche diplomatische Hürden, immer wieder droht der Gipfel zu scheitern. Wo soll das Treffen stattfinden? Wird die Bundesrepublik die DDR staatlich anerkennen? Wird die DDR menschliche Erleichterungen zusichern?

Ich war an dem Tag in Erfurt. Das war schon eine Situation, in der die Volksstimmung mal so richtig hoch kochte und Leuten wie Honecker Wasser auf die Mühlen gab, gegen Ulbricht vorzugehen. Zumal er wusste, dass die Sowjets diesen Besuch Brandts in Erfurt und Stophs in Kassel nicht wollten. Das war eigenmächtige Ost-West-Politik Ulbrichts.

Ein Moment für die Geschichtsbücher. Doch Ulbricht hat nun in der Deutschland-Politik ausgespielt. Den Gegenbesuch in der Bundesrepublik koordiniert Erich Honecker. Ulbricht weilt in einem Sanatorium bei Moskau.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Erich Honecker die Ereignisse in Erfurt sogar befördert und gesteuert hat. Ulbricht hat bei der Deutschland-Politik nun ausgespielt. Der Gegenbesuch von Willi Stoph zwei Monate später in Kassel wird alleine von Erich Honecker koordiniert und verantwortet. Walter Ulbricht haben seine sowjetischen Freunde zur gleichen Zeit zur Kur in ein Moskauer Sanatorium beordert. Nun ist es in der DDR-Führungsspitze allen klar: Honecker will an die Macht. Ulbricht - der alte, in vielen politischen Auseinandersetzungen gestählte Machtstratege - greift zum letzten Mittel: Am 1. Juli 1970 ruft er zu einer außerordentlichen Politbürositzung zusammen und setzt Honecker als 2. Sekretär einfach ab. Doch Breschnew hält seine schützende Hand über ihn. Ulbricht wird binnen der nächsten Tage "überredet" die Absetzung wieder rückgängig zu machen.