Das Bild soll das Thema symbolisieren. Hier zu sehen sind Kinder, die 1983 in einem Kindergarten in Mecklenburg-Vorpommern fotografiert und nicht zwangsadoptiert worden sind. Bildrechte: dpa

Ja. Aus Sicht der Vereine, die sich für die Aufarbeitung einsetzen, ist das sehr verständlich. Das Thema Zwangsadoption ist ein Randthema. Ein Randthema für die Bevölkerung und auch in der Forschung. Adoptierte haben keine Lobby. Daher müssen sie laut sein, sie müssen immer wieder insistieren und den Finger in die Wunde legen. Deswegen müssen sie auch solche Zahlen behaupten.

Zur Interviewpartnerin Agnes Arp wurde 1973 in Paris geboren und studierte Neuere und Neueste Geschichte. Sie legte ihre Dissertation über den industriellen Mittelstand in der DDR an der Universität Sorbonne-Nouvelle in Paris vor. 2018 war sie mit an der Vor- und Machbarkeitsstudie zur poltisch motiveirten Adoption beteiligt.

Das dauert deswegen lange, weil der Mensch Zeit braucht, um solche persönlichen Geheimnisse aufzuarbeiten. Aber es gab kurz nach der Wiedervereinigung, im Mai 1991, einen Versuch der Aufklärung solcher Fälle. Da wurde in Berlin eine Clearing-Stelle eingerichtet. Das ist nach dem Zufallsfund von Adoptionsakten im Keller des Rathauses in Berlin Mitte geschehen. Nach vier Monaten Untersuchungen kam man zu dem Ergebnis, dass es 50 Verdachtsfälle in der Clearing-Stelle Berlin, 15 Verdachtsfälle (Landesebene), rund zwölf Verdachtsfälle in Sachsen-Anhalt, 20 Anfragen zu Sachsen und wenige Fälle in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gäbe. Dem Abschlussbericht der Clearingstelle nach kam es zu sechs Fällen von Zwangsadoption in den Jahren 1969 bis 1976 und zu einem weiteren Fall im Jahr 1988.