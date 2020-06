So sieht Checkpoint Charlie heute aus. Die Ruhe trügt - die Aufnahme wurde während des Lockdowns in der Coronazeit aufgenommen. Bildrechte: dpa

Dreißig Jahre nach dem Mauerfall ist der einstige Kontrollpunkt jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Millionen Touristen. Das Verwenden alter Uniformen stößt dabei bisweilen bitter auf. Mittlerweile ist die Mauer länger weg, als sie stand und doch spielt sie in Berlin noch immer eine Rolle. Geschichtsinteressierte finden Informationen darüber in den vielen Museen und Gedenkstätten der Stadt. Zu den meistbesuchten gehören das Museum am Checkpoint Charlie und die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße.