30 Jahre WM-Finale 1990 Die unvergessliche Nacht von Rom

Das Olympiastadion in Rom am 08. Juli 1990. Im Endspiel der Fußball-WM zwischen Argentinien und der Bundesrepublik Deutschland steht es 0:0. Die 85. Spielminute beginnt und Andi Brehme läuft zum Elfmeter an. Einer der gebannten Zuschauer im Stadion war damals Mario Besoke aus Markranstädt bei Leipzig. Dass er in Rom live dabei sein konnte, war für ihn etwas besonderes. Denn schon lange vor dem Mauerfall zog es ihn zu Spielen der westdeutschen Fußballauswahl.