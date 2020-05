Dabei gab es Begegnungen im Alltag – etwa in der Landwirtschaft, bei Pioniernachmittagen oder Besuchen in der benachbarten Kaserne. Doch allzu nah sollten sich die stationierten Truppen und Einheimischem dann bitte doch nicht kommen, das belegen Untersuchungen: "Denn je näher sie sich kamen, desto mehr stellten sie Fragen, ob der Kommunismus in Russland wirklich zukunftsweisend ist", so Silke Satjukow, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Halle-Wittenberg. Die deutsch-sowjetische Freundschaft wurde deshalb von Moskau und Ostberlin bewusst formal und unpersönlich gehalten.