Die Kohlsuppen-Diät Eine Crash-Diät aus den 70er-Jahren – sie verspricht binnen einer Woche einen Gewichtsverlust bei Null Hungergefühl zwischen 5 und acht Kilo. Die Idee – der Kohl ist so schwer verdaulich, dass der Körper so viel Energie verbraucht, den Kohl zu verarbeiten, dass dadurch die Kilos purzeln. Man darf so viel Suppe löffeln wie man will. Bildrechte: IMAGO