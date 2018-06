"Mein bester Kumpel war die Stasi, gewissermaßen. Auf mich waren insgesamt 44 Spitzel angesetzt", erzählt Axel Dziersk, der erste Karate-Kämpfer der DDR, der einen schwarzen Gürtel trug. "Ich war eingestuft als der gefährlichste Mann der DDR: 'Dziersk kann Judo, er kann Karate, er besitzt Waffen und er kann mit Waffen umgehen.' So steht es in meiner Stasi-Akte.“

Karate war verboten

Karate ist die Kampfkunst der "leeren Hände". Im Fernen Osten ist sie ein fester Bestandteil der Kultur. In der DDR war Karate dagegen verboten. Es sei ein "Mördersport", hieß es. Zu groß war die Angst des Staates, dass in der Republik Nahkämpfer leben, die Abschnittsbevollmächtigte oder Volkspolizisten mühelos außer Gefecht setzen könnten. Aber in Judo-Sportvereinen wurde dennoch Karate geübt. Und zwar heimlich. Etwa 2.000 Karate-Kämpfer gab es in der DDR, mutmaßt Axel Dziersk. Als Trainer fungierten zum Beispiel Seefahrer, die Karate im Ausland gelernt hatten, oder Fallschirmjäger der NVA, die natürlich Karate konnten. Lehrübungen und Bewegungsabläufe wurden aus Westbüchern kopiert, die von Hand zu Hand gingen.

Zur Prüfung nach Polen

Axel Dziersk wurde 1950 in Berlin geboren. Mit Anfang Zwanzig entdeckte er Karate für sich. In einem ausgedienten Pferdestall bei Berlin richtete er sich Mitte der 70er-Jahre seine private Trainingsarena ein, seinen Dojo, wie es in der Karate-Kunst heißt. Hier übte er in jeder freien Minute. Für die Prüfung zum ersten Dan, dem ersten Schwarzgürtel-Grad, musste er Anfang der 1980er-Jahre aber nach Polen fahren. Im Nachbarland war Karate erlaubt, ebenso in der CSSR. In den beiden "Freundesländern" legte er nach und nach sämtliche Prüfungen ab.

Karate zum Beruf gemacht

Axel Dziers wollte seinen geliebten Sport keineswegs nur in der Illegalität betreiben. Das Problem löste er elegant: Er machte Karate einfach zu seinem Beruf: "Ich habe in jungen Jahren begonnen, als Kaskadeur bei Film und Fernsehen zu arbeiten. Und habe vom 'Komitee für Unterhaltungskunst' eine Einstufung als Artist bekommen. Ich war dann halt Artist. Und ich habe immer gesagt, ich brauche das Karate-Training für die Arbeit. Und die Waffen, die Samuraischwerter zum Beispiel, galten als Requisiten."

Mit einer Samurai-Show kreuz und quer durch die Republik

Japanisches Restaurant "Waffenschmied" in Suhl. Bildrechte: dpa Mit seiner Samurai-Show reiste Axel Dziersk fortan als freiberuflicher Artist kreuz und quer durch die sozialistische Republik. "Mit meiner Samurai-Show bin ich überall aufgetreten, sogar im berühmten japanischen Restaurant 'Waffenschmied', dass der Koch Rolf Anschütz in Suhl betrieb", erinnert sich Dziersk. "Als ich einmal dort auftrat, waren Japaner im Restaurant und die wollten mich gleich buchen für eine Tournee bei sich zu Hause. Aber das ist leider gescheitert, weil ich keinen Reisepass gekriegt habe."

Im DDR-Fernsehen

In den 80er-Jahren avancierte Karate-Kämpfer Dziersk gar zu einer kleinen Berühmtheit - er trat in Fernsehfilmen auf und sogar in den großen Samstagabend-Shows des DDR-Fernsehens, etwa in "Ein Kessel Buntes". Seine Karate-Darstellungen wurden vom erstaunten Publikum als etwas sehr Geheimnisvolles wahrgenommen.

Erste DDR-Meisterschaft

Anfang 1990, als die DDR schon an ihrem Ende angelangt war, wurde Karate höchst offiziell erlaubt und in Leipzig die erste offene Karate-Meisterschaft ausgetragen. Sogar das DDR-Fernsehen berichtete über das Ereignis: "3.000 Besucher in der Leipziger Ernst-Grube-Halle bei der ersten Karate-Meisterschaft unseres Landes", jubelte der Sportreporter.

Axel Dziersk ist heute immer noch Karate-Kämpfer. "Ich bin fit wie ein 35-Jähriger", betont er stolz. Ansonsten gibt er als Trainer seine Erfahrungen weiter. Für die jungen Karate-Kämpfer ist er der unangefochtene Meister, der Karate-Pionier.