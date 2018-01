Mai 1989: Kommunalwahlen in der DDR. Im Abend verkündete Wahlleiter Egon Krenz das amtliche Endergebnis in der "Aktuellen Kamera" - wie immer knapp 99% für die Kandidaten der Nationalen Front. Was Krenz nicht wusste: Bürgerrechtler hatten die Stimmauszählung überwacht und mitgezählt. Sie waren auf ein ganz anderes Endergebnis gekommen. Nun war klar, was all die Jahre vorher nur vermutet wurde - dass die SED die Wahlen manipuliert. Die Staatspartei hatte in weiten Teilen der Bevölkerung ihre Legitimität verloren und Krenz galt als der oberste Wahlfälscher des Landes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK