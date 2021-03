22. März 2001 Todesschüsse an der Mauer: Egon Krenz klagt erfolglos gegen Verurteilung

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wies am 22. März 2001 die Klage von Egon Krenz, Nachfolger Honeckers als Staats- und Parteichef der DDR, gegen seine Verurteilung wegen der Todesschüsse an der Mauer zurück. Krenz musste weiter in Haft bleiben.