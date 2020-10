Häuslebau in Eigeninitiative

1972 sollte nun alles anders werden. Und zwar mit einem Beschluss der Staatsmacht über die Förderung zur Errichtung von Eigenheimen. Und tatsächlich kam nun Schwung in die Sache. Die DDR setzte plötzlich auf die privaten Häuslebauer. Das Kalkül dahinter: Jede Eigeninitiative entlastete immerhin die völlig überforderte Bauwirtschaft. Und so wurde folgerichtig auch nur demjenigen eine Baugenehmigung erteilt, der sich verpflichtete, mindestens 25 Prozent der Bauarbeiten in Eigenleistung zu erbringen. Dafür bekamen Bauherren aber auch zinsgünstige Kredite - bis zu 50.000 DDR-Mark.

Bauen ohne Baumaterial

Bau von Eigenheimen in Neukalen (Kreis Malchin) in den 1970er-Jahren. Bildrechte: imago/BildFunkMV Für viele Bauherren schien der Traum von den eigenen vier Wänden aber bereits in den ersten Wochen in einem Desaster zu enden. Denn was nützte ein Baugrundstück nebst Baugenehmigung, wenn es kaum Baumaterial zu kaufen gab. Denn Steine, Holz, Rohre, Dachziegel oder Badarmaturen - alles war damals Bückware. Und nur wer gute Beziehungen oder Westgeld hatte, konnte einigermaßen zügig sein Häuschen errichten. Manchmal brauchte es auch einfach nur Glück: "Die erste große Lieferung von Steinen bekamen wir Weihnachten 1978 einfach nur deshalb, weil in der Nähe ein Kalksandsteinwerk war", erinnert sich der Häuslebauer Klaus Witte. "Und weil die Spree zugefroren war, konnten die Steine nicht wie geplant nach Westberlin transportiert werden. Da haben sie eben hier angerufen: Sie kommen doch immer und betteln um Steine... Da haben wir 21.000 Steine bekommen. Auf einen Schlag." Nicht weniger schwierig war es natürlich auch, Handwerker für den Hausbau zu finden: Klempner, Dachdecker, Tischler.

Standardisiertes Eigenheim

Das meistgebaute Eigenheim in der DDR hieß übrigens EW 58, Einfamilienwohnung 58. Es war eine Art Katalog-Haus, das bereits 1958 konzipiert worden war. Es war schlicht und gänzlich schmucklos. Die Wohnfläche betrug in der Regel um die 70 Quadratmeter - drei bis vier Zimmer, Küche, Bad und Diele. Obwohl die EW 58 standardisiert war, geriet doch jedes Haus zum Unikat. Entweder aus Improvisationstalent oder wegen des Mangels an diesen oder jenen Baumaterialien. Und so besaßen manche Eigenheime eine Terrasse, manche einen Balkon oder eine Garage. Manche auch nichts davon. Und auch im Inneren unterschieden sich die Eigenheime bisweilen stark voneinaner. Lisa Zorn von der Bauhaus-Universität Weimar, die ihre Dissertation über DDR-Eigenheime verfasst, sagt: "Der Eingangsbereich ist immer sehr individuell gestaltet gewesen, der Flurbereich. Jeder hat seine Treppe ganz anders gemacht, die Garderobe ganz anders..."

Ambitioniertes Projekt