Das unterzeichnete Vertragswerk zur deutsche Einheit, 1990 Bildrechte: dpa

Gerade um solche Übergangsregelungen wurde bis zuletzt heftig gestritten. Noch in der Nacht vor der Unterschrift feilten die Verhandlungsführer an dem Papier. "Das hat mich furchtbare Nerven gekostet. Man konnte fast verrückt werden", erinnert sich Schäuble. Es ging um so scheinbar lapidare Dinge wie die kommunalen Energieversorger oder um strittige Punkte wie das Abtreibungsrecht, welches in der DDR wesentlich liberaler war.