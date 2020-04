Der belgische Arzt Andreas Vesal beatmete Mitte des 16. Jahrhunderts bereits ein Schwein. In einem dokumentierten Experiment führte er einen Luftröhrenschnitt durch und blies mittels eines Strohhalms Luft in die Lungen des Tieres. Es zeigte sich, dass Herzschlag und Blutkreislauf weiter funktionierten. Andreas Vesal, auch lateinisch Vesalius genannt, gilt heute als der Begründer der modernen Anatomie. Der Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) war und ist ein wichtiger Eingriff zur Lebensrettung. Als die Diphterie noch insbesondere als Kinderkrankheit verbreitet war, half er als letztes Mittel, den luftdicht zugeschwollenen Rachen zu umgehen und so die Kinder vor dem Ersticken zu bewahren. Auch heute noch nutzt man mitunter den direkten Zugang über den Luftröhrenschnitt als einen Weg für die Beatmung.

Das erste Gerät: Der Pulmotor

1907 erhielt Heinrich Dräger in Lübeck das Patent für das erste Beatmungsgerät, den Pulmotor. Er hatte es für kurzfristige Hilfe in Notfällen entwickelt, zum Beispiel Kohlenmonoxidvergiftungen im Bergbau, Badeunfälle und Stromschläge. Das Gerät war tragbar. Eine Maske wurde auf Mund und Nase gesetzt und der in einem Druckbehälter angeschlossene Sauerstoff in die Lunge geblasen.

Gebrauchsanweisung des "Pulmotor" der Firma Dräger aus den 1930er Jahren. Bildrechte: MDR Zeitreise

Dr. Florian Bruns vom Universitätsklinikum Halle/Saale macht die Studenten in seinen Vorlesungen immer wieder darauf aufmerksam, dass es erst seit reichlich hundert Jahren möglich ist, Patienten zu beatmen: "In der Chirurgie waren bis dahin auch keine großen Eingriffe möglich. Die Narkose war eine Gratwanderung, der Patient musste immer noch gerade soweit bei Bewusstsein gehalten werden, dass er selbst atmen konnte. Es gab bis Anfang des 20. Jahrhundert keine Möglichkeit, jemanden aus dem Atemstillstand zurückzuholen." Die Narkose lag damals und anhaltend bis in die 1950er Jahre hinein in den Händen der Schwestern. "Deren Erfahrung im Umgang mit Narkosemitteln und den Patienten waren und sind bis heute ein wichtiges Gut, gerade in der Intensivmedizin", so Florian Bruns.

Die "Eiserne Lunge" hilft Polio-Kranken

1928 arbeitete in Boston/USA der Ingenieur Philip Drinker an einer neuen Beatmungsmaschine. Gedacht hatte er sie ebenfalls für Opfer von Gasvergiftungen und Stromschlägen. Doch dann wurde ein an Kinderlähmung (Poliomyelitis) erkranktes Mädchen eingeliefert, dessen Atemmuskulatur bereits gelähmt war. In der neuartigen Maschine begann sie wieder zu atmen. Obwohl das Mädchen ein paar Tage später an einer Lungenentzündung starb, war dies der erste Hoffnungsschimmer für die Behandlung von Patienten mit Polio. Die "Eiserne Lunge" genannte Apparatur umschließt den kompletten Körper des Patienten. Nur der Kopf schaut heraus. Eine Manschette dichtet die Öffnung am Hals ab.

Der an Polio (Kinderlähmung) erkrankte und als erster durch die Eiserne Lunge gerettete Barrett Hoyt (l) bringt dem erkrankten dreijährigen James A. Robinson, der in einem Krankenhaus in Boston (Massachusetts) in der Eisernen Lunge liegt, am 18. Dezember 1953 ein Weihnachtsgeschenk. Bildrechte: dpa

Der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang Eckart erklärt in einem Beitrag des Deutschlandfunks, man habe versucht, "Unterdruck in einer Kammer herzustellen, um den Brustkorb anzuheben und ihn dann regelmäßig durch Überdruck wieder fallen zu lassen. Das heißt also, die Funktion des Brustkorbs zu imitieren und zu übernehmen. Und mit dieser Methode konnten die Patienten dann wirklich überleben." Polio-Epidemien traten bis zur Entwicklung des Impfstoffes weltweit alle fünf bis sechs Jahre auf. In den USA ging Philip Drinkers 1929 patentierte Maschine in Serie. 1936 gab es weltweit schon über 200 Stück.

Weiterentwicklung von Beatmungsmethoden

In Deutschland nutzte der Chirurg Ferdinand Sauerbruch die Technik der Unterdruckbeatmung für Operationen im Brustkorb. Das war in den 1930er-Jahren ein großer Fortschritt, denn durch die Beatmung konnten die Narkosen stärker sein, die Patienten spürten nichts mehr, was komplexere Operationen ermöglichte.