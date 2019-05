Die DDR-Bürger erfuhren vom Abbau der Grenzanlagen in Ungarn aus dem Westfernsehen, denn die DDR-Medien verloren über die spektakulären Vorgänge kein Wort. Doch sofort machten sich die ersten Ausreisewilligen auf den Weg, um über den Umweg Ungarn in den Westen zu entkommen. Und zwar leicht und gefahrlos, wie sie glaubten. Doch sie irrten sich: Zwar hatte Ungarn etliche Kilometer des Grenzzauns demontiert, die Grenzpatrouillen hingegen verschärft. Kaum einem gelang die Flucht. Die ungarischen Grenzer schickten sie ins Landesinnere zurück. Das SED-Politbüro in Ostberlin wähnte sich in Sicherheit.

Doch dann machten die Genossen in Budapest Ernst. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Am 27. Juni 1989 wiederholten die Außenminister Ungarns und Österreichs, Gyula Horn und Alois Mock, die Zeremonie der Grenzöffnung vom 2. Mai und durchschnitten symbolisch den Grenzzaun. Die Bilder dieses Ereignisses gingen um die Welt und wurden zum Wahrzeichen für den Fall des "Eisernen Vorhangs". Einige Wochen später nutzten knapp 1.000 DDR-Bürger das von Imre Pozsgay und Otto von Habsburg organisierte "Paneuropäische Picknick" an der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht. Am 11. September 1989 wurde die Grenze schließlich geöffnet. Der "Eiserne Vorhang" war gefallen. In den folgenden drei Wochen flüchteten mehr als 25.000 DDR-Bürger nach Österreich. Die DDR verbot daraufhin Reisen nach Ungarn. Aber das war nur noch eine Randnotiz. Die Fluchtwelle war nicht mehr zu stoppen.