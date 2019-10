Derweil in Berlin stoßen Honecker und Konsorten mit Sektgläsern auf den Geburtstag der Republik an. Die dreistöckige Festtagstorte ziert eine 40. Aber auch draußen vor dem "Palast der Republik" versammeln sich immer mehr Demonstranten und skandieren: "Jetzt oder nie. Jetzt oder nie." Die Polizei versucht die Massen zurück zu drängen.

In Plauen stehen sich Staatsmacht und Volk immer noch gegenüber. Doch dann passiert etwas, was die Lage kippen lässt. Die Tore der Feuerwehr gehen auf. Zwei Löschfahrzeug fahren mit Blaulicht in Richtung Menge. Ein Feuerwehrmann klettert aus der Luke des fahrenden W 50, richtet den Wasserwerfer in die Masse - und beschießt die ohnehin regennasse Menge mit einem harten Wasserstrahl. Die Demonstranten werden von Wasserwerfern auseinander getrieben.