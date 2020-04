Er ist einer der wenigen Überlebenden, die den Marsch von Römhild in Richtung KZ Flossenbürg bei Weiden in der Oberpfalz, unbeschadet übersteht. Im Buch von Gert Stoi "Das Arbeitserziehungslager Römhild 1943 1945" erzählt er: "Ich kam bis 50 Schüsse, es können aber wesentlich mehr gewesen sein, denn es fielen auch Schüsse fast zeitgleich." Zuvor waren rund 90 Insassen in den Steinbruch geführt worden. Das Massengrab wird erst im Februar 1947 gefunden.

Ähnlich wie in Römhild sind auch die SS-Männer und andere NS-Organisationen in Gardelegen vorgegangen. Am Abend des 13. April 1945 trieben sie 1.016 Häftlinge an den Stadtrand. Dort wurden sie in die Scheune des Gutes Isenschnibbe gedrängt, alle Tore verriegelt und das Gebäude mittels benzingetränktem Stroh in Brand gesetzt. Wer der Scheune entkommen konnte, wurde mit Schüssen niedergestreckt. Nach Beendigung des Infernos versuchten Täter und Feuerwehr, die Spuren zu beseitigen, und hoben Massengräber aus, in denen sie die Ermordeten verscharren wollten.