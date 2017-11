Eine Frau will ihre Ideale leben

Erna Kretschmann wird am 12. November 1912 in Bollinken bei Stettin als Tochter einer Dienstmagd geboren und kann dank des aufopferungsvollen Einsatzes ihrer Mutter eine Ausbildung als Kindergärtnerin abschließen.



Als inzwischen geschiedene Mutter zweier Kinder lernt Erna Scherff in Rüdnitz bei Bernau Kurt Kretschmann kennen. Dieser war damals mit einem Freund auf dessen Waldgrundstück gezogen, um sich so – quasi als Aussteiger – dem 'Dienst am Nationalsozialismus' zu entziehen. Kurt muss dennoch an die Front und Erna heiratet ihn 1942 in einer sogenannten "Stahlhelmtrauung". Noch im selben Jahr kommt der gemeinsame Sohn Friedhart zur Welt.



Als Kurt Anfang 1945 auf Heimaturlaub ist, desertiert er, unterstützt von Erna. Er gräbt sich ein Loch unter der Gartenlaube der befreundeten Familie Loose und versteckt sich mehr als zwei Monate darin. Erna und die Looses versorgen ihn mit dem Nötigsten.

Neustart 1946 voller Pläne

Erna Kretschmann im Jahr 1966 vor dem Blokchaus der Familie in Bad Freienwalde Bildrechte: Haus der Naturpflege e.V. Freienwalde Nach dem Krieg und Kurts Rückkehr aus der Gefangenschaft müssen die Kretschmanns den Tod ihres jüngsten Sohnes betrauern. Im Jahr 1946 treten beide voller Pläne und Visionen in die KPD ein und engagieren sich politisch: Erna Kretschmann wird als Kreisrätin für Volksbildung aktiv. Sie bekommen einen Teil des Grundstücks der Familie Loose in Bad Freienwalde übereignet und Kurt baut hier ein stabiles Blockhaus, in das die Familie einzieht. Erna wird Kreisrätin für Volksbildung. 1949 wird Kurt Kreisbeautragter für Naturschutz im Kreis Oberbarnim.

Die Naturschutz-Eule wird kreiert