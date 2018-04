Ein Blick auf die großen Erfolge des 1. FC Magdeburg

Jürgen Sparwasser Berühmt geschossen hat sich Sparwasser mit seinem Treffer zum 1:0 im deutsch-deutschen Duell gegen die BRD während der WM. Doch sein Tor im EC-Halbfinale in Lissabon war für den Stürmer das wichtigste seiner Karriere - wichtiger noch als das Tor von Hamburg. Denn so wurde der Grundstein für den Magdeburger Finaleinzug gelegt. Insgesamt brachte es Sparwasser auf 386 Pflichtspiele für den Club, in denen er 173 Tore schoss. Auch Sparwasser hat Heinz Krügel viel zu verdanken. An eine Episode erinnert sich der Stürmer bis heute. Mit 17 Jahren bot er in seinem ersten EC-Spiel eine gute Leistung. Doch Krügels Reaktion fiel anders als erwartet aus: "Junger Mann, diejenigen, die Ihnen nur auf die Schulter klopfen, können Sie ganz schnell vergessen. Nehmen Sie die ernst, die Ihnen gratulieren, aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass es noch viel zu verbessern gibt." Nach seiner Karriere arbeitete Sparwasser als Diplomsportlehrer an der Pädagogischen Hochschule in Magdeburg. Sparwasser sollte Cheftrainer des FCM werden. Doch nach mehreren Absagen waren für den Vorzeigesportler alle Wege in der DDR verbaut. Mit seiner Frau flüchtete er 1988 in die BRD und war Trainer in Frankfurt und Darmstadt. Nach der Wende scheiterte eine Rückkehr zum Club an den Vereinsverantwortlichen: "Nostalgie war nicht angesagt, uns wollten sie damals nicht." Sparwasser lebt heute in Bad Vilbel in Hessen und ist Projektleiter des Talentetrainings an einer Frankfurter Fußballschule. Bildrechte: MDR