Die Vertriebenen sollen Görlitz verlassen

Schon bald aber brach in der Stadt die Lebensmittelversorgung zusammmen. Es herrschte eine Hungersnot. Die Stadtverwaltung richtete dramatische Appelle an die Flüchtlinge und bat sie, die Stadt zu verlassen. In einem Flugblatt der Stadtverwaltung vom 30. Juni 1945 heißt es: "Die früher als gastfreundlich bekannte Stadt Görlitz ist infolge der Kriegsereignisse nicht mehr in der Lage, Flüchtlingen und Ortsfremden Obdach zu bieten. Die Wohnungsnot und die Ernährungslage verbieten jeden Zuzug und jedes weitere Verbleiben im Stadt- und Landkreis Görlitz! Da die Grenze nach Osten geschlossen bleibt, ergeht an alle Flüchtlinge und Ortsfremde die Aufforderung, innerhalb von 48 Stunden Görlitz zu verlassen!" Flugblatt der Stadtverwaltung Görlitz Bildrechte: Ratsarchiv Görlitz

Die Flüchtlinge unterzubringen - eine Aufgabe für das ganze deutsche Volk

Diesen verzweifelten Appell hatte Görlitz' Oberbürgermeister Alfred Fehler unterzeichnet. Noch im selben Jahr starb er selbst an Hungertyphus, wie über tausend weitere Menschen in der Stadt. In den Flüchtlingslagern der Stadt durften die Flüchtlinge nur einen Tag Rast machen, dann wurden sie erbarmungslos weitergeschickt. Verpflegung gab es ohnehin nicht mehr. Die Flüchtlinge waren sich selbst überlassen. Ein Pfarrer, Wendelin Siebrecht, beschrieb die dramatische Lage mit einer Metapher: Unsere Stadt ist wie "ein Rettungsboot, das sechs Leute fasst, aber mit zehn Leuten besetzt" ist. "Zwanzig weitere kommen angeschwommen. Wenn wir die zehn retten wollen, müssen wir die zwanzig abweisen. Wir können nicht mehr anders, wir müssen hart sein." Siebrecht spürte allerdings auch die Grausamkeit dieser willkürlichen Entscheidung, täglich über Leben und Tod zu richten. Seine Schlussfolgerung: "Es müssen neue Rettungsboote herangeschafft werden, eine Aufgabe, für die das ganze deutsche Volk bereit sein muss." Sudetendeutsche Flüchtlinge 1945 in Fürth Bildrechte: ICRC archives

Die "Potsdamer Konferenz"

Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 trafen sich die drei Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, Großbritannien, UdSSR und die USA, im Schloss Cecilienhof bei Potsdam zur "Dreimächtekonferenz von Berlin". Das Treffen wird als "Potsdamer Konferenz" in die Geschichte eingehen. Auf der Konferenz soll die Nachkriegsordnung bestimmt werden. Entscheidend ist: die Grenzen im Osten müssen neu gezogen werden. Die Tschechoslowakische Republik etwa wird in den Grenzen von 1938 – vor dem sogenannten "Münchner Abkommen" – wiederhergestellt. Gleichzeitig beschlossen die Siegermächte die "Überführung" der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. Und zwar "geordnet und human", wie im Protokoll der Konferenz vermerkt ist.

Drei Millionen Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben

Die Überführungen fanden ab 1946 tatsächlich statt. 1.832 Züge mit 1.000 bis 1.200 Menschen kamen 1946 in den deutschen Besatzungszonen an. Erlaubt waren den Vertriebenen nur 25 bis 50 Kilogramm Gepäck pro Person, Wertsachen wurden ihnen ausnahmslos abgenommen. In den Flüchtlingszügen herrschten katastrophale Zustände, es verhungerten sogar Menschen. Von geordneten Verhältnissen keine Spur.