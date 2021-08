Flugplatz Großenhain im Jahr 1915 mit Kasernen-Gebäuden Bildrechte: IMAGO / Artokoloro

Eldorado für Flugenthusiasten und Geschichtsverrückte

Ronald Größner war Mechaniker bei der Interflug. Er kaufte den Hangar, wo heute besondere Oldtimer parken. Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Heute ist der Flugplatz ein Eldorado für Geschichtsverrückte und Flugenthusiasten, wie Marcel Reichel oder Ronald Größner, der einst als Mechaniker bei der Interflug arbeitete. Größner kaufte das größte Gebäude auf den Flugplatz: den gigantischen Hangar, in dem schon Militärflieger, aber auch Passagierflugzeuge standen. Mit Hilfe von Spenden und der Unterstützung vom Sächsischen Verein für historisches Fluggerät konnte er die Halle sanieren, in der nun Oldtimer parken. Maschinen, wie die "Bücker Jungmann", die im Berlin der 1930er-Jahre entworfen wurde und in der NS-Zeit das Schulungsflugzeug für angehende Jagd- und Bomberpiloten war, haben dort ihren Platz.

Obwohl nach dem Ersten Weltkrieg den Deutschen auch jegliche Luftwaffe verboten war, begann 1935 die illegale Wiederbewaffnung. In diesem Zusammenhang entstand auch die Riesenhalle auf dem Flugplatz von Großenhain. Größner forscht, ob der erste einsatzfähige Düsenbomber weltweit, die "Arado 234", in "seiner" Halle mit Funk nachgerüstet wurde: Fest steht, dass die hypermodernen Bomber von Großenhain aus an deutsche Kampfgeschwader ausgeliefert wurden.

Die sogenannten Strahler sollten das Kriegsglück nochmal wenden. Dafür waren es aber viel zu wenige, viel zu spät. Gott sei Dank. Ronald Größner Besitzer des Hangars

Blick auf den Hangar Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN

Beinahe-Katastrophe nach Absturz in Folbern

Anfang Mai 1945 besetzten sowjetische Truppen das Flugplatzgelände. Ohne Gegenwehr übernahmen Jagdfliegereinheiten die Gebäude und die Landebahnen.

Marcel Reichel mit dem Zeitzeugen Manfred Tenner über den Flugplatz Großenhain. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie auch in der Stadt gab es auf dem Flugplatz selbstkaum Schäden. So mutmaßt Größner, dass auch die Technologie hinter der "Arado" zur Kriegsbeute geworden sein könnte. Nur ein Jahr später starteten die ersten sowjetischen Düsenjäger mit baugleichen Triebwerken. Die Nachfolgemodelle hoben später auch in Großenhain ab. Dafür wurde der Flugplatz komplett umgebaut und verlängerte Landebahnen geschaffen.

So lag das 300-Seelen-Dorf Folbern direkt in der Einflugschneise. Über den immensen Fluglärm habe sich damals niemand offiziell beschwert, berichtet Manfred Tenner als Zeitzeuge im Gespräch mit Marcel Reichel. Doch am 14. Mai 1966 sei etwas passiert, das sich nicht mehr habe verschweigen lassen.

Das Dorf Folbern lag in der Einflugschneise. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der heute 85-Jährige beobachtete, wie eine "Suchoi Su-07", die zum üblichen Patrouillen- und Übungsflüg gestartet war, an Höhe verlor und im Ort eine Schneise der Verwüstung schlug. Wie durch ein Wunder kam keiner der Einwohner ums Leben. Als Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr eilte er damals zum Absturzort. Mit Wasser aus dem Flüsschen Röder seien die umliegenden Gebäude gekühlt worden, damit sie nicht Feuer fangen. Schließlich sei das brennende Flugzeug nicht nur voll betankt, sondern vermutlich auch voll aufmunitioniert gewesen. Akten fand Reichel zu dem Vorfall kaum. Bis heute bleibt auch der verunglückte Pilot, der beim Absturz umkam, namenlos. Die private Erinnerungstafel sei schnell verschwunden, erzählt ihm Tenner.

Atomwaffenlager in Großenhain?

Über atomare Waffensysteme zu sprechen, sei für Militärs bis heute tabu, weiß Reichel. Er will dennoch herausfinden, ob Atomwaffen vielleicht sogar in seinem Bunker lagerten und bittet den renommierten Militärhistoriker Matthias Uhl in Moskau um seine Expertise:

Man kann davon ausgehen, dass spätestens seit 1962 in Großenhain Nuklearwaffen gelagert wurden, und das war im Prinzip die Hauptaufgabe dieser Granitbunker. Matthias Uhl Militärhistoriker

Hier ist er im Gespräch mit dem Historiker Matthias Uhl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Uhl geht davon aus, dass zwei bis drei Maschinen in Großenhain mit Atombomben aufmunitioniert gewesen sein könnten:

Die Aufgabe der Jagdbombereinheiten war es ja, die Nuklarwaffeneinheiten auf der Gegenseite, also der Bundeswehr und der US-Streitkräfte auszuschalten. Das bedingt natürlich eine hohe Einsatzbereitschaft. Matthias Uhl Militärhistoriker

Den größten Teil seiner Freizeit widmet Marcel Reichel seinen Recherchen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hingegen schließt Uhl aus, dass die bei Folbern abgestürzte Maschine mit Atomwaffen bestückt gewesen sei. Anders als die Amerikaner, die oft auch Übungseinsätze mit Nuklearwaffen an Bord geflogen hätten, hätten auf sowjetischer Seite die Sicherheitsüberlegungen überwogen, wonach Nuklearwaffen nur im Ernst- bzw. Spannungsfall an die für den Einsatz vorgesehenen Flugzeuge montiert worden seien.

Ausblick: Abheben als Gewerbegebiet?