Neumarkt an der Ruine des Städtischen Kaufhauses, 1954 Jahr für Jahr kehrte ein bisschen mehr Leben in die Stadt zurück, wuchs der Wohlstand der Bevölkerung. Sichtbar wurde das vor allem in Zeiten, wenn die Messe in Leipzig stattfand. In diesen Tagen stand alles im Zeichen der Leipziger Messe, wie hier am Neumarkt 1954. Bildrechte: Karl Heinz Mai