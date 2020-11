Welche Stimmung herrschte Anfang der 1990er-Jahre zwischen Russland und dem Westen?

Es war eine gewisse Euphorie vorhanden. Nach dem Mauerfall und dem Zerfall der Sowjetunion dachte man, die Gegensätze zwischen Ost und West lösen sich auf, Russland wird so wie wir. Diese Erwartung wurde auch durch Aussagen gestützt, die aus Moskau kamen.

Woran lag es, dass Russland doch nicht "westlicher" wurde?

Das ist sehr komplex, aber man hat unterschätzt, wie das russische System funktioniert. Viele Westberater, die damals nach Russland gingen, dachten, wir unternehmen bestimmte Schritte und dann wird Russland zu einer Marktwirtschaft wie wir. Sie haben den kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Kontext übersehen. Das sowjetische System war eine Planwirtschaft, es waren andere Fähigkeiten notwendig, um gut durchs Leben zu kommen – diese Fähigkeiten waren mit dem neuen System nicht kompatibel. Und zweitens hat man die Interessen der Eliten unterschätzt, die ihre Macht und ihr Eigentum schützen und erweitern wollten.

Das heißt, diejenigen, die dank der Privatisierung reich geworden sind, hatten kein Interesse an Reformen?

Sie hatten schon Interesse an einem gewissen Wandel, aber an einem Wandel der ihnen persönlich nutzt und nicht dem ganzen Land. Deshalb haben wir heute ein Russland, das militärisch zwar eine gewisse Stärke aufweist, aber wirtschaftlich und demografisch sehr schlecht dasteht. Wenn man sich damals auf Reformen eingelassen hätte, wäre Russland heute womöglich ein ganz anderer Spieler: ein attraktiver Partner auch über die Energieträger hinaus und ein Partner, der eine konstruktive Rolle spielt.

Ist Russlands Rolle momentan nicht konstruktiv?

Seit den "Farbrevolutionen" in Georgien und der Ukraine gibt es in der russischen Elite sehr viel Misstrauen gegenüber dem Westen. Man glaubt, dass westliche Akteure dahinter stecken, und fürchtet, dass der Westen einen solchen Regimewechsel auch in Russland herbeiführen will. Deswegen gibt es in Russland das Gefühl, wir können nicht mit den anderen kooperieren, sondern müssen versuchen, sie zu schwächen.

Haben wir uns auch bei den Werten auseinanderentwickelt? Im Westen gilt das Leitbild der liberalen Demokratie mit starken Rechten des Individuums, in Russland werden eher konservative Werte und die Gemeinschaft propagiert …

Ich sehe in Russland generell wenig "Ideologisches". Die konservativen Werte werden eher als Instrument genutzt, um zu zeigen, dass Russland anders ist. Was wirklich zählt, sind nicht Werte, sondern die Eigeninteressen der russischen Eliten und zweitens so ein Gefühl, was Russland alles zusteht: Russland sei eine Großmacht, deswegen müsse es bei wichtigen Entscheidungen am Tisch sitzen, deshalb stehe es Russland auch zu, eine gewisse Kontrolle über seine Nachbarn auszuüben. Wir haben es mit einem ehemaligen Imperium wie früher Großbritannien und Frankreich zu tun, wo es für die Bevölkerung und für die Führung sehr schwierig ist zu akzeptieren, dass das Land jetzt in einer anderen Liga spielt.

Gehen Sie mit Russland nicht zu hart ins Gericht? Gerade hier in Ostdeutschland glauben viele, dass Russlands Interessen zu wenig beachtet werden.

Ich kenne den Vorwurf, weil ich oft an solchen Debatten teilnehme. Ich glaube aber, dass viele, die ihn vorbringen, sich gar nicht so genau mit Russland beschäftigen. Es geht vielmehr um eine Amerika-Skepsis. Viele denken, dass Deutschland zu eng mit den USA kooperiert und man deshalb Russland als Gegengewicht braucht. Dabei übersehen sie, wie Russland auf internationaler Bühne und gegenüber der eigenen Bevölkerung handelt. Sie sehen nicht, was innerhalb des Landes wirklich passiert – ich glaube, dass sie so manches davon auch nicht billigen würden, wenn sie es wüssten.

Ist der Westen aber nicht mitschuldig an den schlechten Beziehungen?

Ich weiß nicht, ob die Schuldfrage hier hilfreich ist. Denn ich sehe auf der westlichen Seite oft die Bereitschaft zu sagen, wir sind schuld – auf russischer Seite sehe ich sie nicht. Aber wenn wir von Fehlern des Westens sprechen: Die problematische Phase waren die 1990er-Jahre, als der Warschauer Pakt aufgelöst wurde – da hätte man sich fragen müssen, ob man nicht auch die NATO auflöst und gemeinsam etwas Neues gründet. Stattdessen hat man an bestehenden Institutionen festgehalten, mit der unrealistischen Erwartung, dass Russland sich integrieren wird.

Wie bewerten Sie die Ära Schröder? Schröder sagte, Deutschland und Russland stünden am Beginn einer strategischen Partnerschaft. Es gab Kooperationen in Kultur und Wirtschaft, sogar innerhalb der NATO.

Es war ein ähnliches Phänomen, wie jetzt bei Emmanuel Macron: Da kommt jemand an die Macht und merkt, da ist dieses Russland da, mit dem man irgendwie umgehen muss. Man will es konstruktiv versuchen. Wenn man keine Erfahrung mit russischen Akteuren hat, dauert es dann sehr lange, bis man verstanden hat, wie ihre Logik ist. Deshalb hat Schröder nicht gesehen, dass Russland eine destruktive Agenda entwickelte. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Agenda erst in der Ära nach Schröder richtig dominant wurde. Allerdings hat er auch dann die negativen Seiten nicht anerkannt.

Man spricht von einer Männerfreundschaft Putin-Schröder. Auch Helmut Kohl, Willy Brandt und Helmut Schmidt waren verlässliche Fürsprecher russischer Befindlichkeiten. Warum reiht sich Angela Merkel da nicht ein?

Russland betreibt eine sehr personalisierte Politik, die Rolle von anderen Staatschefs ist sehr groß. In der Gleichbehandlung von Mann und Frau ist Russland aber noch nicht soweit – da ist das Geschlecht einer Führungspersönlichkeit schon wichtig. Bei Frau Merkel kommt noch ihre DDR-Vergangenheit dazu: Sie hat Erfahrung mit einem autoritären System und kann sich deshalb eine gute Vorstellung von Putins Herrschaftsstil machen. Man muss aber auch sagen, dass es aus Gründen, die sie nicht beeinflussen kann, immer schwieriger ist, mit Russland zu kooperieren. Man denke nur an die Krim-Annexion, den Donbass, an Nawalny, Skripal und Litwinenko. Das ist ein sehr schwieriges Umfeld.

Ist ein Neuanfang derzeit überhaupt möglich?

Momentan sehe ich da wenig Hoffnung. Natürlich muss man Russland einbeziehen, wo es notwendig ist, zum Beispiel in Syrien. Aber es lohnt sich derzeit nicht, neue Formate und Kooperationsfelder aufzumachen. Man müsste vielmehr stärker innerhalb der EU zusammenarbeiten, um sich besser gegen die Versuche zu wehren, die EU und einzelne Mitgliedstaaten durch hybriden Krieg, Desinformation und Cyberattacken zu schwächen.