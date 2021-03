Erzwungener Frieden

Im Februar 1918 besetzten Truppen der Mittelmächte durch die "Operation Faustschlag" die Ukraine, Weißrussland sowie das noch russisch kontrollierte Baltikum und rückten dadurch bedrohlich nahe zum sowjetischen Regierungssitz Petrograd vor. Die längst in Auflösung befindliche Zarenarmee konnte diesen Vormarsch nicht mehr stoppen - Außenminister Trotzki hatte den Gegner unterschätzt.



Notgedrungen ließ Lenin nun am 3. März den Friedensvertrag zu den deutschen Bedingungen – also der dauerhaften Loslösung des Baltikums, der Ukraine, Weißrusslands und Polens – im Weißen Palast der Festung Brest unterzeichnen.



Russland verlor demnach rund ein Viertel seines europäischen Machtbereichs, gut ein Drittel seiner Bevölkerung, über die Hälfte seiner industriellen Anlagen sowie einen Großteil seiner wichtigsten Rohstoffquellen. Es war eine nationale Katastrophe und gleichzeitig der Höhepunkt deutscher Machtpolitik im Osten Europas. Am 3. März 1918 unterzeichneten die Sowjetregierung und die Mittelmächte den ersten Friedensvertrag des Ersten Weltkriegs. Bildrechte: dpa

Widersprüchliche Interessen

Schnell wurde der Vertrag "Raubfrieden" und "Friedensdiktat" genannt – in Russland wie auch bei den westlichen Alliierten Frankreich, Großbritannien und USA. Diesen war daran gelegen, die russische Front zur Schwächung der Mittelmächte weiter offen und gleichzeitig ein Ausbreitung des Sozialismus verhindert zu sehen.



Letzterem entsprach, dass die Mittelmächte auch nach dem Friedensschluss weitere Vorstöße in russisches Gebiet unternahmen. Die andauernde Präsenz im Osten und der Versuch, dort Vasallenstaaten zu formen, sollten aber gerade für Deutschland letztlich zur Belastung werden.

Permanente Revolution

Gründer der Sowjetunion: Wladimir Iljitsch Lenin Bildrechte: imago/Russian Look In einem Ergänzungsvertrag vom August 1918 verpflichtete sich Sowjetrussland letztlich auch noch zur Zahlung von sechs Milliarden Goldmark an das Deutsche Kaiserreich. Im Gegenzug versicherte die deutsche Seite, sich nicht gegen die Bolschewiki im beginnenden Russischen Bürgerkrieg einzumischen.



Dieses Entgegenkommen erwiderte die Sowjetführung später nicht – nachdem die weitgehende Entlastung im Osten die militärische Niederlage Deutschlands im Westen am Ende des Jahres nicht verhindert hatte. Denn danach mischten sich die Bolschewiki in deutsche Belange ein: Die deutsche Novemberrevolution gegen den Kaiser und seine Heerführer unterstützten Lenin und seine Genossen aus der Ferne finanziell – in der andauernden Hoffnung auf Deutschland als Motor der Weltrevolution.

Scherben eines Friedens

Die deutsche Kapitulation gegenüber den Westmächten und der daraufhin abgeschlossene Friedensvertrag von Versailles machten den Vertrag von Brest-Litowsk letztlich in weiten Teilen hinfällig, auch wenn viele seiner Grenzziehungen in Osteuropa bis heute sichtbar sind.



Der entstehenden Sowjetunion gelang es aber, sich den Großteil ihres verloren geglaubten Einflussbereiches nach und nach wieder einzuverleiben: Die Ukraine und Weißrussland wurden von Anfang 1919 an zu Sowjetrepubliken geformt, gut zwei Jahrzehnte später – zu Beginn des Zweiten Weltkriegs – wurden unter Stalin das Baltikum und Ostpolen besetzt.

Annäherung angestoßen