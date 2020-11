Kaßberg-Gefängnis: die größte U-Haft-Anstalt in der DDR Das Gefängnis auf dem Chemnitzer Kaßberg wurde im Jahre 1886 errichtet. In der NS-Zeit wurde es als Haftanstalt und für Untersuchungshaft genutzt, auch von der Gestapo (Geheime Staatspolizei in der Nazi-Zeit). Das Gefängnis diente der Gestapo zur Inhaftierung politischer Gegner und der Verfolgung Chemnitzer Juden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war es zunächst ein sowjetisches Untersuchungsgefängnis.



1952 wurde das Gefängnis an die DDR übergeben. Es war die größte Untersuchungshaftanstalt in der gesamten DDR. Nach Angaben der stellvertretenden Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur waren etwa 90 Prozent der freigekauften DDR-Häftlinge aus verschiedenen Gefängnissen auf den Kaßberg in Chemnitz verlegt worden. Das dortige Gefängnis wurde zur zentralen Drehscheibe des deutsch-deutschen Häftlingsfreikaufs. Dort blieben sie meist mehrere Wochen und wurden dann in Sammeltransporten über den innerdeutschen Grenzübergang Wartha/Herleshausen in das Notaufnahmelager Gießen in Hessen gebracht.