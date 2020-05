Geboren zwischen 1930 und 1945: Daten, die die Generation der deutschen Kriegskinder beschreiben

Die Kriegskinder gelten als maßgeblich für den Wiederaufbau im zerstörten Deutschland. Sie sind leistungsorientiert, aber auch rigoros in ihren Werten: Geld muss selbst verdient sein, wer nicht arbeitet, gilt schnell als faul. Keine der verglichenen Generationen gibt in so einer hohen Zustimmungsrate an, dass Arbeit immer an erster Stelle im Leben kommen und notfalls die Freizeit zurückstehen müsse. In diesem Punkt unterscheidet sich die Generation der Kriegskinder signifikant von ihren Enkeln: Die Kriegskinder stellen insgesamt weniger Ansprüche an die Bedingungen für ihre Arbeit. Vergütung, Urlaubsregelungen, Arbeitszeiten sind ihnen weniger wichtig, als den nachfolgenden Generationen. Allerdings folgen sie, die nun schon seit Jahren in Rente sind, dem allgemeinen Wandel. Ihre Einstellungen verändern sich in der gleichen Dynamik, wie die der anderen Generationen hin zu einer ausgeglicheneren Work-Life-Balance.