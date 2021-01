Im Mittelpunkt standen natürlich die hohen christlichen Feste, um die herum eine unterrichtsfreie Zeit lag. Besonders die Karwoche vor Ostern und die Woche nach Ostern war eine solche Zeit. Vieles hing aber vor der Schaffung eines einheitlichen, staatlich geregelten Schulwesens – also vor 1850/60 – von lokalen Traditionen ab. In Leipzig und anderen Messestädten waren z.B. traditionell die Messezeiten schulfrei.

Auch zwischen Stadt und Land bestanden bis in die Nachkriegszeit erhebliche Unterschiede. Bei der Ernte halfen die Kinder ihren Eltern auf dem Feld. Deshalb kann man die "Winterschule" als klassische Schulzeit auf dem Lande bezeichnen. Der Ursprung der Sommerferien hat insofern mit heutigen Vorstellungen von Strandurlaub oder Erholung in den Bergen nichts zu tun. So etwas war für den größten Teil der Bevölkerung bis weit in die Nachkriegszeit hinein nicht zu erreichen. Das war aber keine bildungspolitische Frage, sondern lag v.a. an den sozialen Unterschieden und daran, dass tarifliche Urlaubszeiten nicht existierten bzw. den Umfang wie heute hatten. Familienurlaub in den Schulferien war nur für eine Minderheit machbar.