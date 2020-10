Unglück in Binz: Auslöser zur Gründung der DLRG

5.000 Menschen ertrinken jährlich in Deutschland! [...] Retten lernen muss unser Hauptlosungswort werden. Wir müssen eine planvolle Ausbildung aller herbeiführen, auch der Frauen. Deutscher Schwimm-Verband Aufruf zur Gründung einer Lebensrettungs-Gesellschaft, vom 5. Juni 1913

Nicht nur die vielen Toten, sondern auch die Tatsache, dass kaum jemand der vielen Zeugen in der Lage ist, Ertrinkenden zu helfen, bleibt im Bewusstsein der Öffentlichkeit und führt zur Gründung der DLRG. Denn so ein Unglück darf sich nicht wiederholen. Menschen vor dem Ertrinken zu retten, wird zur Hauptaufgabe der DLRG.

Ihr Vorbild ist die 1874 in London gegründete "Royal Life Saving Society". Die britische Vereinigung ist damals ein weltweites Erfolgsmodell von Australien bis nach Amerika. Gründungsort der DLRG: Hotel de Prusse in Leipzig, 1867 Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Die Gründungsmitglieder der DLRG kommen aus Politik, Wissenschaft und Industrie. Mit Prof. Dr. Albrecht Fiedler wird ein Dresdner DLRG-Vorsitzender. Auch die erste Geschäftsstelle entsteht in der sächsischen Landeshauptstadt.

Belastungsproben der jungen Jahre

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg steigt die Zahl der Ertrunkenen allerdings weiter an und erreicht zu Beginn der 1920er-Jahre mit 8.000 Toten einen traurigen Höchststand. Bildrechte: DLRG Zum Ende des Gründungsjahres 1913 zählt die junge Organisation 435 Mitglieder. Doch schon kurz darauf liegt das Vereinsleben an den meisten Orten brach. Im Ersten Weltkrieg fallen viele Mitglieder an der Front oder sterben durch Hunger, Kälte und Krankheit. Die massive Inflation 1923 bringt die DLRG erneut an den Rand ihrer Existenz.

Einen Aufschwung erlebt die DLRG erst ab Mitte der 1920er-Jahre. Der Rettungsgedanke hält Einzug in Sportvereinen, Schulen, bei der Polizei und Feuerwehr.

Gleichschaltung im Nationalsozialismus

Der aufkommende Nationalsozialismus hinterlässt seine Spuren auch in der DLRG. Im September 1933 wird die Organisation in das Fachamt Schwimmen im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert. Bereits in der neuen Satzung vom 8. Juni 1934 findet sich die Phrasenideologie der Nationalsozialisten wieder. Von nun an gilt auch in der DLRG das Führerprinzip.

In der Wohlfahrtseinrichtung steht zwar noch immer der Kampf gegen den Ertrinkungstod im Vordergrund, doch unter dem Vorzeichen die "deutsche Volkskraft und Wehrfähigkeit" zu erhalten und zu stärken. Entsprechend eng sind die Kontakte zur NSDAP, Hitlerjugend sowie zur SA und SS. DLRG Reichskampftagung in Stuttgart Bildrechte: DLRG

Von der "Gesellschaft" zur "Gemeinschaft"

Auf der Jubiläumstagung zum 25. Bestehen der DLRG in Jena 1938 wird die DLRG in Deutsche Lebens-Rettungs-Gemeinschaft umbenannt. Schließlich konnte es nur eine wahre Gesellschaft geben – und das war die nationalsozialistische. Ab 1944 wird der SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Franz Breithaupt neuer "DLRG-Führer". Die Umbenennung von 1938 wird nach dem Fall der Nationalsozialisten wieder rückgängig gemacht.

DDR: Anerkennung bleibt DLRG versagt

Mit der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 zerbricht die DLRG. Doch bereits 1946 nehmen die Mitglieder in der britischen und in der amerikanischen Besatzungszone ihre Arbeit wieder auf. Anders sieht es in der sowjetischen Zone und späteren DDR aus. Im Osten wird die DLRG nicht anerkannt.

Wir warten auf die Registrierung Berlins. Die Bezirke arbeiten noch nicht. Der Landesverband ist nicht registriert bzw. genehmigt. Max Georgi aus Leipzig 7. Dezember 1946

In Thüringen noch keine Genehmigung. Teils ist das Material von der Gemeinde beschlagnahmt worden. Werner P. Rothe aus Bad Klosterlausnitz 8. Dezember 1946

DRK statt DLRG

Die Aufgaben der DLRG übernimmt in der DDR der Wasserrettungsdienst. Er gehört ab 1952 zum Deutschen Roten Kreuz. Das DRK verfügt anfangs über einen Stamm von 2.351 ausgebildeten Rettungsschwimmern und wirbt an Schulen sowie Betrieben um Nachwuchs. Die Werbekampagnen und ganzjährige Bezahlung der hauptamtlichen Schwimmmeister zeigen Wirkung. 1957 gibt es in der DDR 12.700 Rettungsschwimmer. Während mehr als 313.000 Wachstunden werden in diesem Jahr 658 Menschenleben gerettet. Wasserrettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes der DDR Bildrechte: DRK

Mit der Einführung der Fünf-Tage-Woche Ende der 1960er-Jahre nimmt die Zahl der Badegäste derart zu, dass es an der Ostsee nicht gelingt, die erforderlichen 350 Rettungsschwimmer zu stellen. Hinzu kommen Anfang der 1970er-Jahre immer mehr internationale Gäste. Das DRK muss handeln und nimmt die Ausbildung zum Rettungsschwimmer in die Prüfungsordnung für Sportlehrer auf. Auch Sportstudenten werden nun verstärkt geworben.

Während Anfang des 20. Jahrhunderts geschätzt 5.000 Menschen pro Jahr ertrinken, sind es 2019 nur noch 417. Bildrechte: DLRG Im Westen hingegen müssen sich die Wasserretter keine Gedanken um Nachwuchs machen. Von 1960-1980 erlebt die DLRG einen rasanten Aufschwung. Ihre Mitgliederzahlen steigen von 138.627 auf 474.448. 1983 feiert die Organisation 70 Jahre Sicherheit im und am Wasser. Sie ist mittlerweile nicht nur die erste und größte Wasserrettungsorganisation Deutschlands, sondern der ganzen Welt.

Wiedervereinigung: DLRG nutzt Chance im Osten

Im Osten verschwindet die DLRG nie ganz aus den Köpfen. Mit der Wiedervereinigung 1990 erwacht die DLRG in den ostdeutschen Ländern, nach 45 Jahren Trennung, wieder zum Leben.

Durch zahlreiche Kontakte von West nach Ost ist der Name DLRG nie ganz vergessen worden und es war eine logische Folge, dass nach dem 9. November 1989 die größte Wasserrettungsorganisation der Welt auch schnell in den neuen Bundesländern Fuß fassen sollte. Peter Griese Erster Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Bereits am 5. Februar 1990 gründet sich in Stralsund die erste Ortsgruppe der DLRG. Mit zusätzlicher West-Ausrüstung ist man für den ersten grenzenlosen Sommer gerüstet. Im Herbst gründen sich Landesverbände in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die erste Ausgabe des Verbandsmagazins "Delphin" wirbt mit dem DLRG-Trabi an der Ostsee auf dem Titelbild um Mitglieder aus den "fünf neuen Ländern". Bildrechte: DLRG

DLRG: Ein weltweiter Erfolg

Heute zählt die gemeinnützige Organisation mehr als 560.000 Mitglieder, davon mehr als 32.700 in Ostdeutschland. Seit ihrer Gründung 1913 ist es der DLRG gelungen, die jährliche Ertrinkungszahl um mehr als 90 Prozent zu senken – ein beachtlicher Erfolg, der seinen traurigen Anfang auf Rügen nahm.

Bildrechte: dpa DLRG-Sommerbilanz, Stand: September 2020 Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 mindestens 329 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken. Das sind 20 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Allerdings lag die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken im Sommermonat August mit 117 so hoch wie seit vielen Jahren nicht. Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse.