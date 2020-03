Toilettenpapier: Die Chinesen waren die Ersten

Historisch gesehen gibt es das Toilettenpapier noch nicht lange. Die Geschichte des gefragten Hygieneartikels geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Das erste Toilettenpapier wurde in China produziert. Bis dahin nahm man in vielen Kulturen lange die linke Hand oder das, was gerade greifbar war – wie Lumpen, Blätter, Moos, Schafwolle, Abfall.

Das erste industriell gefertigte und kommerziell erhältliche Toilettenpapier kam 1857 in Amerika auf den Markt – blattweise zugeschnitten in einer Box und mit Aloe Vera getränkt. Ende des 19. Jahrhunderts kam das Luxusprodukt dann auch in Form von Rollen zum Konsumenten.

Deutsche Klopapier-Ikone Hans Klenk

In Deutschland gründete Hans Klenk 1928 in Ludwigsburg die erste Toilettenpapierfabrik. Zu jener Zeit bestand eine Rolle der Firma Hakle aus 1.000 Blatt rauem Krepppapier. Klenk gilt noch heute als eine der Ikonen im Klopapiergeschäft. Die ersten Toilettenpapierrollen von Hakle mit garantiert 1.000 Blättern Bildrechte: dpa

Im Deutschland der Nachkriegszeit waren zu handlichen Blättern geschnittenes und gestapeltes Zeitungspapier üblich. Spätestens mit dem Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre in Westdeutschland begann schließlich der Siegeszug des Toilettenpapiers. Aus Amerika kommend, verbreitete sich 1958 das weichere Tissue-Papier, das auf der Haut viel angenehmer als das Krepp-Papier war. Und es sollte noch besser kommen: 1972 brachte die Firma Hakle erst zweilagiges und 1984 schließlich dreilagiges Papier heraus. In der DDR allerdings dominierte weiter das kratzige Krepp-Papier.

Das High-Tech-Produkt Klopapier