Melitta Bentz und die Geschichte des Kaffeefilters

Melitta Bentz will ihre Erfindung schützen. Im Sommer 1908 lässt sie sich beim Kaiserlichen Patentamt zu Berlin den "Kaffeefilter mit nach unten gewölbtem, mit einem Abflussloch versehenen Boden und lose einliegendem Siebe" patentieren. Noch im selben Jahr gründet Melitta mit Mann und Kindern ein Familienunternehmen. Bald stellen sich erste Erfolge ein. Der "Filtrierapparat" erhält auf der internationalen Hygieneausstellung von 1910 in Dresden goldene und silberne Medaillen. Das stetig wachsende Unternehmen bezieht neue Räume und beginnt in den 1920er-Jahren mit der ersten eigenen Filterproduktion. Dabei gelingt 1936 ein entscheidender Schritt: der nach unten schlitzförmig zulaufende Filterkörper. Passend dazu kommen die heute als Filtertüten bekannten Kaffeefilter mit dazu. Den Begriff lässt sich das Unternehmen als Warenzeichen registrieren. Bis heute dürfen nur Melitta-Produkte "Filtertüte" heißen. Den Konsumenten muss die korrekte Benutzung aber erklärt werden, mit einer 26-zeiligen Gebrauchsanweisung und jeder Menge Werbung.

Nach Kriegsende wächst die Firma schnell, der Export in die Tschechische Republik und die Schweiz lassen die Firma in Dresden an ihre räumlichen Grenzen stoßen. Bei einer Reise stößt das Ehepaar Bentz auf die Gebäude einer stillgelegten Scholoadenfabrik in Minden. 1929 wird die Firma umgesiedelt und ist seither Sitz des Unternehmens. Später übernehmen die beiden Söhne das Unternehmen, 1963 wird die erste Niederlassung in den USA gegründet. Heute steht Melitta, der Vorname einer Dresdner Hausfrau, die einst einfach keine Krümel mehr in ihrem Kaffee haben wollte, für eine internationale Unternehmensgruppe.