Quarantäne leitet sich vom italienischen Wort für "Vierzig" ab

Ob die Unbelehrbaren der Grund waren, warum vermutlich etwa vier Fünftel der Florentiner in dieser Zeit an der Pest starben, ist nicht überliefert. Was Historiker jedoch wissen ist: Quarantäne ist seit jeher das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Pandemien zu beherrschen. Die reine Quarantäne, also das Isolieren von Menschen, die möglicherweise von einer Krankheit befallen sind, hat wohl die Stadtverwaltung von Ragusa erfunden, dem heutigen Dubrovnik an der kroatischen Küste. Ragusa gehört im Jahr 1377 zur Republik Venedig. Die Pest grassiert noch immer in Europa und kostet nicht nur Menschenleben, sondern vor allem viel Geld. Denn aus Angst vor der Seuche, die vorrangig in Handelsstädten auftritt, schließen viele Städte ihre Tore und der Handel, die wichtigste Einnahmequelle, kommt zum Erliegen.

Ragusa kann und will sich das nicht mehr leisten und ordnet an: Alle ankommenden Schiffe müssen 30 Tage an einer vorgelagerten Insel ankern. Händler, die über Land in die Stadt kommen wollen, müssen 40 Tage warten, ob sie Symptome der Pest entwickeln. Das italienische Wort für 40, "quaranta", wird noch heute für diese Art der Isolation verwendet. Nur, dass die Quarantäne sich heute nach der Erkenntnis richtet, wie lange eine Krankheit braucht, bis sie ausbricht. Die 40 Tage waren damals wohl eher aus Aberglauben und Religiosität festgelegt worden. Pestmasken wurden im 17. Jahrhundert erstmals in Frankreich und Italien getragen. Sie sollten vor allem Ärzte vor Ansteckung schützen. Bildrechte: dpa

Im Laufe der Jahrhunderte ziehen verschiedene Epidemien über Europa hinweg. Und mit jeder weiteren machen Ärzte und Wissenschaftler Beobachtungen, die helfen, Leben zu retten. So beschreibt etwa die Medizinhistorikerin Marion Ruisinger von der Universität Ingolstadt, dass Ärzte in Frankreich und Italien im 17. Jahrhundert zum ersten Mal Schutzmasken gegen die Pest trugen. Sie waren aus Leder und hatten eine Art Rüssel, in dem sich ein Schwamm befand, der mit Kräutern und Gewürzen getränkt war. Denn, so die Annahme, die Pest verbreitet sich über schlechte Luft. Auch nahm man an, dass die Krankheit an Oberflächen haftet. Daher trugen Ärzte in dieser Zeit erstmals ein bodenlanges Gewand aus gewachstem Stoff oder glattem Leder.

Mangelnde Hygiene machte die Menschheit verwundbar