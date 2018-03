Sparen - für Führer, Volk und Vaterland

"Träume verwirklichen - Sparen für Ihr Kind" – unter diesem Punkt kann man sich auf der Homepage der Sparkasse darüber informieren, wieviel Geld ein Kind zum Erwachsenwerden braucht und wie die Sparkasse dabei helfen kann. Für ein Neugeborenes ein Sparkonto anzulegen, ist in Deutschland eine fast so normale Angelegenheit wie eine Babyausstattung zu kaufen oder ein Kinderzimmer einzurichten. Sparsam sein, für die Zukunft sorgen – die Selbstverständlichkeit, mit der in Deutschland gespart wird, erweckt den Eindruck, als sei das Sparen genauso ein Grundbedürfnis des Menschen wie Essen und Trinken.

Kardinaltugend des Kapitalismus

Eine Sparbüchse aus der Zeit um 1900. Bildrechte: Historisches Archiv der Erzgebirgssparkasse Schwarzenberg Dabei ist die Lust am Sparen nicht in den menschlichen Genen festgeschrieben. Eher wurde sie anerzogen, wurde die Sparsamkeit instrumentalisiert von einzelnen Gruppen, denen es nützte, wenn der einfache Mann seine Groschen brav bei der Bank hinterlegte, sagen die Ausstellungsmacher. Im Zuge der Industrialisierung wurden gezielt Fabriksparkassen gegründet, bei denen die Arbeiter ihren Lohn deponieren konnten. Der Gedanke dahinter: Wer Ersparnisse zu verlieren hat, der ist weniger empfänglich für revolutionäre Ideen. So wurde im 19. Jahrhundert das Sparen bewusst gegen die erstarkende Arbeiterbewegung eingesetzt. Karl Marx bezeichnete die Sparsamkeit als "Kardinaltugend des Kapitalismus".

Sparen für den Krieg

Faltblatt von 1938 Bildrechte: Deutsches Historisches Museum Eine besondere Rolle als deutsche Tugend spielte das Sparen jedoch erst in der Zeit des Nationalsozialismus. Ab 1933 galt die Sparsamkeit als zentrales Erziehungsziel und wurde ganz im Geiste der Zeit als vorbildliche deutsche Charaktereigenschaft beworben. Mit Erfolg - die Spareinlagen der Deutschen nahmen rapide zu. Lagen 1932 noch 13 Milliarden Reichsmark auf deutschen Konten, hatten im Jahr 1944 die sparsamen Deutschen schon 97 Milliarden Reichsmark auf die Bank geschafft. Was den meisten von ihnen nicht oder kaum bewusst war: Sie sparten mitnichten für die Erfüllung ihre Konsumwünsche, sondern vor allem, um den Krieg zu finanzieren. Diese "geräuschlose" Rüstungsfinanzierung konnten die Nazis durchsetzen, weil auch die Sparkassen gleichgeschaltet waren und dort in den Leitungsgremien vorwiegend stramme Nationalsozialisten saßen. Die Sparkassen und Banken wurden außerdem gesetzlich verpflichtet, das Geld ihrer Kunden in Staatspapieren anzulegen. Über diese Staatspapiere wurde die Rüstung finanziert. So hatte schon seit 1935 das Sparen vor allem ein Ziel: die Aufrüstung für einen Angriffskrieg.

Wer nicht spart, ist gegen den Führer

Schwer war es damals sicher nicht, den Deutschen das Sparen als Tugend zu verkaufen, denn auch ideologisch passte es gut ins nationalsozialistische Weltbild: Auf der einen Seite gab es den guten, bodenständigen deutschen Sparer, auf der anderen Seite den "raffgierigen, jüdischen Finanzkapitalisten". Jüdische Sparer wurden ab 1933 nach und nach enteignet. Sie wurden erst durch verschiedene Anordnungen daran gehindert, über ihr Vermögen zu verfügen. Mit Beginn der Deportation wurden ihre Sparkonten vom Staat eingezogen.