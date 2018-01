Die Arbeit selbst war alles andere als ein vergnüglicher Zeitvertreib. "Auswendiglernen war Pflicht", erinnert sich Monika Unferferth. "Schnell lernen und schnell vergessen." Dabei sollte die Ansage natürlich und unverkrampft klingen, als sei sie "von Herzen gekommen", sagt Renate Hubig, von 1968 bis 1973 Programmsprecherin in Adlershof. "Wie du in der DDR nicht das Konto überziehen durftest, durftest du keinen Fehler machen, sonst gab es ein Donnerwetter." Sie selbst wurde einmal zum Verfassen eines Aufsatzes über "sozialistische Ansagerinnen" verdonnert, weil sie bei der Ankündigung eines Aufmarsches zum 5. Jahrestag des sogenannten "antifaschistischen Schutzwalles" die Mundwinkel verzogen haben soll. Die größte Schwierigkeit bestand für die Ansagerinnen jedoch im Verlesen seitenlanger Namenslisten, etwa sowjetischer Generale, die der DDR gerade einen Besuch abstatteten. Die Ansagerin Andrea Horn: "Ich kann mich erinnern, dass wir im 2. Programm Kurznachrichten gelesen haben. Das waren oft mehr Namen als Ereignisse, und ich betete immer: Versprich dich nicht, überlies ja keinen dieser Namen."

Ab den siebziger Jahren durften die Programmsprecherinnen ihre Texte, die in den Jahrzehnten zuvor ausschließlich von Redakteuren verfasst worden waren und sich nicht selten als unsprechbar erwiesen hatten, selbst schreiben. Die Texte wurden vom zuständigen Bereichsleiter eingesammelt und zwei Tage vor dem jeweiligen Ansagetermin mit eingefügten Korrekturen an die Damen zurückgegeben. Die Texte durften nun nicht mehr verändert werden. "Mit den Eingriffen bei bestimmten Ansagen konnte ich leben", sagt Andrea Schwab. "Es waren nie Eingriffe, bei denen ich meinte, hier muss ich etwas verlesen, was ich nicht verlesen kann. Die Kompromisse waren vertretbar." Freilich: Es ging in den allermeisten Fällen um Lappalien. Einmal durfte das Wort "Bananen" nicht in der Moderation auftauchen, ein andermal waren die Worte "Weihnachten" und "Weihnachtsengel" plötzlich unerwünscht.