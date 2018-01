In dieser Straße in Berlin Johannisthal wächst Gregor Gysi auf. Die Atmosphäre zu Hause ist anregend. Beide Eltern leiten Buchverlage. Kulturschaffende und Künstler aus dem In- und Ausland wie Anna Seghers und Doris Lessing gehen im Haus ein und aus. Bildrechte: Lona media/MDR