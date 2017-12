Tscheka ist eine Abkürzung für die "Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage". Am 20. Dezember 1917 begann sie ihr unheilvolles Werk. Unter dem überzeugten Bolschewisten Dserschinski sollte sie zum "Schwert der Revolution" werden und nahm zunächst vor allem zaristische Beamte, Geistliche und die wohlhabende Mittelschicht ins Visier. Aber auch in der einfachen Bevölkerung wurden potentielle Gegner der neuen Ordnung gnadenlos verfolgt – ebenso in anarchistischen Kreisen und auch in der Roten Armee, die im Bürgerkrieg der Weißen Armee gegenüberstand.

1923: Gerichtsprozess der Tscheka gegen Bolschewik-Gegner Boris Sawinkow (links oben) in Moskau Bildrechte: IMAGO

Die Tscheka griff von Beginn an gnadenlos durch – es kam zu Massenverhaftungen, brutalen Folterverhören und willkürlichen Hinrichtungen. In besonders grausamen Fällen wurden die Opfer bei lebendigem Leib gehäutet, aufgespießt oder gesteinigt, wie der Historiker Bruce W. Lincoln in seinem Buch "Red Victory: A History Of The Russian Civil War, 1918-1921" beschreibt. Die Verbrechen der Tschekisten entwickelten sich schnell zum "Roten Terror", der Tausende zu Tode oder in Lagerhaft bringt.