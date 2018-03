Einschränkungen in ihrer Arbeit als Standfotografin hat Gudrun Hensling persönlich nicht erlebt, Zensur allerdings schon - wie beim Film "Der lange Weg zu Angerer" mit Peter Sodann (rechts im Bild) als Professor Angerer und Daniela Hoffmann als junge Wissenschaftlerin, die nach ihrem Studium in Moskau beruflich und privat in der DDR scheiterte. "Der Film durfte erst nicht gesendet werden, weil er zu sowjet-kritisch war und wurde erst ein Jahr später gezeigt: Zum Fall der Mauer am 9. November 1989", so Hensling schmunzelnd. Bildrechte: Gudrun Hensling