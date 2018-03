Nichts deutete auf das tragische Ende hin, als das Schiff am 5. Mai 1937 in Hamburg vom Stapel lief. Ein Luxusliner der Organisation "Kraft durch Freude", der 25 Millionen Reichsmark kostete. Es war für 417 Besatzungsmitglieder sowie 1463 Passagiere ausgelegt. Sonnendeck, Bäckerei und Metzgerei, Krankenstation und ein Friseur - an alles wurde gedacht. Adolf Hitler war beim Stapellauf anwesend, ebenso wie die Witwe von Wilhelm Gustloff, einem Naionalsozialisten, der 1936 erschossen wurde.

Das Schiff war für Kreuzfahrten gebaut worden, aber auch eine mögliche Nutzung als Hospitalschiff war berücksichtigt worden. Die Aufzüge waren für Krankenbetten ausgelegt und in den Kabinen waren Rohre für die Sauerstoffversorgung verlegt worden. Auf seiner ersten regulären Fahrt lief das Schiff am 2. April 1938 London an, um den in England lebenden Deutschen und Österreichern Gelegenheit zu geben, über den bereits erfolgten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich abzustimmen. Nach dem Kriegsbeginn wurde die "Wilhelm Gustloff" der Kriegsmarine als Lazarettschiff übergeben und lag als Wohnschiff in Gotenhafen (heute Gdynia).