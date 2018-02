Das Hausbuch in der DDR: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

"Die Verletzung der Meldepflicht" galt als "strafbare Handlung". 150 Mark waren bei geringen Verstößen fällig, im schlimmsten Fall konnte auch eine Haftstrafe von bis zu sechs Wochen verhängt werden. Vorbild für die DDR-Hausbücher waren übrigens die Hausbücher in der UdSSR. Dort hießen sie domowaja kniga. Das deutsche Wort ist eine Lehnübersetzung aus dem Russischen. (Im Bild: Hausbuch eines Mietshauses in Leipzig in den 1970er-Jahren.)

