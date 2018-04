Der Puppenspieler Heinz Schröder

Rückblickend erinnerte sich Heinz Schröder an seine Arbeit im "Kollektiv Abendgruß" des DDR-Fernsehens: "Das Schöne war, dass wir politisch nicht eingeengt waren. Man kann einem Fuchs ja nur schlecht ein Pionierhalstuch umbinden oder einem Kobold ein 'Abzeichen für gutes Wissen' anstecken." (Zitat aus: Warum DDR-Pädagogen Probleme mit Pittiplatsch hatten, www.berliner-zeitung.de) Ab 1993 tourte Heinz Schröder mit seinem "Pittiplatsch"-Ensemble durch den Osten Deutschlands. Heinz Schröder starb am 22. April 2009. (Im Bild: Heinz Schröder, 2002.)

