Max Schmeling Bildrechte: IMAGO

Zur Person Max Schmeling besiegte am 4. April 1928 den damaligen Schwergewichtsmeister Franz Diener nach Punkten. Mit dem Sieg als Deutscher Meister stand dem damals 23-Jährigen der Weg nach Amerika offen. Dort konnte er als erster Deutscher am 12. Juni 1930 in New York Weltmeister im Schwergewicht werden. 1936 war Schmeling der erste Mann, der das US-amerikanische Boxgenie Joe Louis K.o. schlug. Das NS-Regime schlachtete die Siege Schmelings für sich aus. Doch der Boxer ließ sich nicht vereinnahmen. In der Reichskristallnacht 1938 versteckte er zwei jüdische Jugendliche in einem Hotelzimmer, in das er sich eingemietet hatte. Ab den 1950er-Jahren wurde er Unternehmer, vertrieb Cola in Deutschland. Im Alter von 99 Jahren starb er am 2. Februar 2005 im niedersächsischen Hollenstedt.