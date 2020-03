Welche Rolle spielt der Staat in der heutigen Krisensituation?

Im Moment gibt es eine Tendenz, dass wir sagen: "Der Staat muss handeln." Aber der Staat ist nur unser Instrument, der Staat tut nur, was wir wollen. Also wir müssen handeln, wir müssen den Staat beauftragen. Und damit meine ich nicht nur unseren nationalen Staat, sondern Europa, die Welt. Wir haben das in dieser Krise ja bestens gesehen, es trifft nicht den Einen, es trifft die gesamte Menschheit in dieser globalisierten Zeit. Momentan rufen wir allzu oft nach dem Staat, als wäre der irgendetwas da oben, das wir nicht im Griff haben. In Demokratien ist das aber nicht der Fall. In Demokratien haben wir den Staat im Griff. Das ändert sich nur, wenn wir uns entscheiden, zu Diktaturen zurückzukehren. Das ist der leichtere Weg, man kann sagen, der Führer, der da oben, der richtet das. Aber es ist der deutlich kindlichere Weg und er wird auch nicht zum Erfolg führen.

Neben der Solidarität und Nachbarschaftshilfe gibt es inzwischen auch abweichende Meinungen: So wenden sich Menschen dagegen, dass Kliniken in Sachsen Corona-Patienten aus Italien aufnehmen.

26. März 2020: Am Flughafen Dresden werden Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, entladen und in Dresdner Kliniken gefahren. Bildrechte: Tino Plunert Mitmenschlichkeit und nachbarschaftliche Hilfe oder Hilfe in Familien ist etwas Wunderbares. Solidarität ist etwas anderes, Solidarität ist eine bedingungslose Hilfe. Nicht nur, wenn es mir passt; nicht nur für einen Moment; nicht nur, wenn ich etwas davon habe. Solidarität ist ein gegenseitiges Helfen, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sie wurde erfunden mit dem Denken, dass die Menschen nur überleben können, wenn sie zusammen überleben. Das fing in großen Gesellschaften an und heute in dieser globalen Welt sind wir an einem Punkt, an dem wir genau wissen, dass die Menschheit nur überleben kann, wenn sie solidarisch ist. Also ich muss nichts davon haben, dass man einem Menschen aus Spanien oder Italien hilft. Solidarität bedeutet, wir hängen alle auf Gedeih und Verderb zusammen und helfen uns bedingungslos.

Kurzfristige Hilfe ist prima, aber was wir brauchen, ist Solidarität, und das zeigt uns die Krise. Und das heißt, bedingungslos Menschen zu helfen, die es im Moment brauchen. Wer weiß denn, ob wir in Mitteldeutschland nicht auch irgendwann Solidarität brauchen von anderen? Und das ist der Gedanke – ich weiß es nicht und gebe deswegen bedingungslos Hilfe, anders wird die Menschheit nicht überleben.

Gibt es Werte, die sich historisch bewährt haben, um Krisen zu meistern? Und gibt es einen Zusammenhang mit fehlendem Mehl in den Regalen?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Menschen brauchen Sicherheit und sie haben ein paar Koordinaten in ihr Leben gestrickt. Dazu gehören Orte wie Kneipen, Schulen oder Vereine. Dazu gehören Menschen, unsere Freunde und Verwandte. Und Sicherheit bieten auch Rituale wie Gottesdienste oder Sport. Doch das fällt gerade alles weg, vor allem in der Stadt. Auf dem Land, in den Dörfern, dort haben sich andere Koordinaten bewahrt – die Jahreszeiten treiben beispielsweise die Menschen vor sich her. Der Frühling ist da, eine wunderbare Frühlingswoche im Moment, die Leute gehen in den Garten, beackern ihre Scholle. Manche haben Tiere, egal ob Haustiere oder Tiere im Stall. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden wichtig, die Sonne überhaupt, die Leute nehmen sie jetzt wieder war. Das alles bietet Sicherheit.

Bildrechte: MDR/ Fabian Frenzel Und auch, dass die Menschen Mehl kaufen und auch Hefe immer ausverkauft ist, hat etwas mit ihrem Sicherheitsgefühl zu tun. Das ist auch ein Wert, das Backen. Die Menschen wollen schnell eine umfassende Sicherheit bekommen in dieser Zeit der Unsicherheit. Und diese Sicherheit ist am größten, wenn sie alle Sinne umfasst. Das kennen wir aus der Kindheit, wenn wir riechen, schmecken und fühlen können. Und die Bäckereien sind die Paradiese unserer Kindheit und sind es auch heute noch. Wenn wir beim Bäcker sind, dann riechen, schmecken, fühlen wir die Backware. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn man in der häuslichen Isolation ist, dann sucht man diese schnelle, alle Sinne umfassende Sicherheit von frisch gebackenem Brot, von Kuchen, zu bekommen. Das ist ein ganz legitimer Vorgang, absolut verständlich, in die Angst von heute ein bisschen Sicherheit reinzubringen sozusagen. Insofern ist Backen ein Krisenbewältigungsmechanismus.