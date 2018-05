Wie man sich vor 100 Jahren vergnügte

Auch in Dresden vergnügte man sich, wenn auch in kleinerem Rahmen. Das Tivoli, das in den späten 1870er Jahren gebaut wurde, lud zum Tanzen, Dinieren und Filmeschauen. 1945 war Schluss mit der Sause. Für die Luna-Parks in Leipzig und Berlin kam schon vorher das Ende. Infolge der Wirtschaftskrise ging 1932 der Park in Leipzig pleite, den in Berlin schlossen 1933 die Nationalsozialisten.



