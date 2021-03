2015 verurteilte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den früheren Serbenführer Radovan Karadžić in erster Instanz zu 40 Jahren Haft. Vier Jahre später erhöhte das Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen das Strafmaß auf lebenslang. Karadžić wurde für die Kriegsverbrechen während des Balkan-Krieges zur Verantwortung gezogen. Er war verantwortlich für die Belagerung der bosnischen Stadt Sarajevo und für den Völkermord in Srebrenica . Im Juli 1995 ermordeten serbische Milizen im Ort Srebrenica mehr als 8.000 Muslime, das Massaker gilt in Europa als eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit 1945.

1921 wurden die ersten Olympischen Spiele für Frauen in Monte Carlo eröffnet. Initiiert wurden die Spiele vom International Sporting Club de Monaco, nachdem Frauen offiziell von den Olympischen Spielen 1924 ausgeschlossen wurden. Mehr als 100 Athletinnen aus Frankreich, Italien, der Schweiz, Großbritannien und Norwegen gingen 1921 in Monaco an den Start. Sie traten vor allem in den Leichtathletik-Disziplinen an. Erst ein Jahr zuvor hatte der Leichtathletik-Weltverband IAAF die Teilnahme von Frauen abgelehnt.