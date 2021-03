Es ist die Nacht zum 13. März 1991. Auf dem Gelände des sowjetischen Militärhospitals bei Beelitz wird eine geheime Operation durchgeführt. Ein Hubschrauber bringt Erich Honecker und seine Frau Margot zum sowjetischen Militärflughafen Sperenberg im Fläming. Die beiden sind in Beelitz nicht mehr sicher, sie sollen nach Moskau ausgeflogen werden.

"Die fliegen heute den Honecker aus"

Kurz nach der Ankunft des Paares in Sperenberg erhält Bundeskanzler Helmut Kohl einen Anruf vom sowjetischen Botschafter, der ihn informiert, dass Honecker noch am gleichen Tag mit einer Militärmaschine nach Moskau ausgeflogen wird. Lothar de Maizière, damals für die CDU in Bonn, erinnert sich an den Tag:

Und da setze ich mich in meine Reihe im Bundestag, ziemlich hinten. Und da wälzte Kohl in den Bundestag rein. Und setzte sich neben mich, was mich sehr verwunderte. Und sagte: 'Ich muss dir was sagen, mich hat eben der Botschafter angerufen. Die fliegen heute den Honecker aus.' Lothar de Maizière



Honecker wird aus Deutschland "entführt"

Währenddessen knallen auf dem Flughafen die Sektkorken. Die Honeckers sind erleichtert. Sie haben das Gefühl, nun bald in Sicherheit zu sein. Doch die Flucht stellt die deutsch-sowjetischen Beziehungen auf eine harte Probe. Mitten in der Ratifizierung des Zwei-plus-Vier-Vertrages werden Erich Honecker und seine Frau aus Deutschland "entführt". Die Bundesregierung wird darüber lediglich informiert. In Moskau wird das Politikerpaar in einer komfortablen Regierungs-Datscha untergebracht. Die Honeckers stehen unter dem Schutz Gorbatschows. Noch. Dann verändert ein Ereignis die Situation der Honeckers dramatisch.

Der Freund wendet sich ab

Am 19. August 1991 putschen reaktionäre Kreise in der sowjetischen Regierung gegen den Reformer Gorbatschow. Der August-Putsch scheitert zwar, doch Gorbatschow verliert seine Macht, die Sowjetunion zerfällt. Boris Jelzin ist der neue starke Mann im Kreml.

Und Jelzin ist das Schicksal der Honeckers egal. Nach Gesprächen mit Deutschland erkennt er "eine grobe Völkerrechtsverletzung" an: Man habe den deutschen Staatsangehörigen praktisch entführt, um ihn der strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen. Jelzin ordnet die Auslieferung Honeckers an die Bundesrepublik an.

Die Honeckers flüchten in die chilenische Botschaft

Am 10. Dezember 1991 erhält das Ehepaar ein Ultimatum der Sowjetregierung: Binnen dreier Tage müssen sie das Land verlassen. Doch nach Deutschland wollen sie auf keinen Fall. Erich und Margot packen ihre Koffer und fliehen in die chilenische Botschaft in Moskau. Der Botschafter Clodomiro Almeyda ist ein Freund der Honeckers, er hatte im Exil in der DDR gelebt.

Neue Freunde

Eine aus Sicht der Honeckers schlaue Entscheidung, erinnert sich der damalige deutsche Justizminister Klaus Kinkel: "Die Chilenen fühlten den Honeckers gegenüber eine massive Verpflichtung, weil er sich in schwierigen Zeiten um die Chilenen gekümmert hat, auch um Führungspersonen." Nach dem Putsch Pinochets gegen Salvador Allende im Jahr 1973 waren viele Politiker, vor allem Sozialisten und Sozialdemokraten, in die DDR geflüchtet. Honeckers Tochter Sonja ist mit einem Exil-Chilenen verheiratet, die beiden sind mit ihren Kindern schon 1990 aus der DDR nach Chile ausgereist.

Diplomatisches Tauziehen

Die Situation wird immer komplizierter. Die Deutschen wollen Erich Honecker vor Gericht stellen, die Russen wollen ihn loswerden und die Chilenen wollen ihn in Chile mit dem Rest der Familie vereinen. Alle Seiten haben einleuchtende Beweggründe. Eine Einigung scheint fast unmöglich. Und so schmiedet man in Moskau einen ausgefuchsten Plan ...